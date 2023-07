A Videoton, a Gázszer, az Újpest, a Vasas, a REAC és a romániai Timisoara korábbi játékosa, a kilencszeres válogatott Simek Péter irányítja tovább a Fehérvár FC utánpótlását. A 43 esztendős szakember Kenyeres Imre mellett szakmai vezetőként dolgozott a fehérvári utánpótlásért. Az új up.-sportigazgató a klub honlapján beszélt a Vidi fiataljainak jövőjéről, lehetőségeiről.

- Kenyeres Imre vezetésével az elmúlt években tudatosan felépített szakmai program szerint működő utánpótlást sikerült létrehozni a Vidinél, amelyben idén nyáron valóban több változás is történt. A személyi változásokon kívül talán a legjelentősebb, hogy több klubhoz hasonlóan a következő szezonban mi sem indítunk U19-es csapatot a bajnokságban - fogalmazott Simek Péter. - A klubmodellünk az lesz, hogy az U17-es csapatból kiöregedő játékosokat az NB III-as együttesünkhöz tudjuk közvetlenül irányítani. A mostani helyzetünk azért nehezebb egy kicsit, mert annak a 2006-os korosztálynak szűnik meg a versenyzése az utánpótlás-bajnokságban, amely a legutóbbi szezonban az U17-es kiemelt bajnokságban ezüstérmes lett. Az NB III-as csapatunk keretének összetételét ez jelentősen megváltoztatta, hiszen ahhoz, hogy ne veszítsük el azokat a jó labdarúgókat, akik az U17-es együttesünkből kiöregedtek, nekik helyet kellett találni a Vidi II-ben. A jövőben minél több fiatal magyar játékos beépítése lesz az elsődleges cél itt a Vidinél, ennek pedig az lesz a hozadéka, hogy egyre több saját nevelésű fiatal előtt nyílik meg az út az első csapat felé. Éppen emiatt nagyon fontos az, hogy továbbra is magas minőségű munka jellemezze az utánpótlásunkat. Nem szoktam sokszor interjút adni, de amikor nyilatkozom, akkor mindig ki szoktam emelni azt, amit Kenyeres Imre is gyakran elmondott, hogy nálunk nem az a legfontosabb, hogy minél több utánpótlás meccset megnyerjünk és a tabellákat nézegessük -természetesen mi is győzni akarunk, csak az nem mindegy milyen áron -, hanem az, hogy minél több játékost kineveljünk a profi futball számára. Az egyén fejlesztése a legfontosabb és az, hogy a meccseinket magas játékminőség jellemezze, mert úgy lehet a legtöbbet feljődni! Ehhez természetesen fontos, hogy meglegyen a fiataloknak a lehetőség a bizonyításra a felnőtt futballban, türelmesen, szisztematikusan legyenek beépítve a csapatba, hiszen nekünk ez a kézzelfogható visszajelzés ahhoz, hogy kell-e bármin is változtatni a képzésünkön. Most pedig, hogy a magyar fiatalok szerepeltetése előtérbe került a Vidinél, még fontosabb lesz a mi feladatunk is az utánpótlásban.

Az U19-es együttes tehát megszűnik, s változik a különböző korosztályok edző gárdája is.

- Az U17-es csapatunk vezetőedzője Vajda Gusztáv, az U16-os csapatunk vezetőedzője Palkovics István, az U15-ös csapatunk vezetőedzője Gál Péter, az U14-es csapatunk vezetőedzője Zimmermann Tamás, az U13-as csapatunk vezetőedzője Csrepka Tamás, az U12-es csapatunk vezetőedzője Horváth Zoltán lesz. Az U11-es és U10-es csapataink mellett Palánki Csaba, Gelencsér Tibor és Disztl Milán fognak dolgozni mégpedig olyan felállásban, hogy Gelencsér Tibor mindkét együttes mellett ott lesz, az U11-nél Palánki Csabával, az U10-nél pedig Disztl Milánnal lesznek közösen. Az U9-es csapatunk vezetőedzője Tóth Vince, az U8 vezetőedzője Gráczer Zoltán, az U7 vezetőedzője Jakab Attila, az U6 vezetőedzője pedig Nagy Lajos lesz. A kis korosztályok pályaedzői Gelencsér Tibor és Kiss Krisztián lesznek, míg az U17-U12 korosztályok pályaedzői Tóth József, Dopuda Igor és Rehák Viktor lesznek. Lesz két erőnléti edző is az utánpótlásban, Poór András és Ambrus Hunor személyében, utóbbi szakember az NB III-as szakmai stáb munkáját is segíteni fogja. Az utánpótlás-kapusokkal Hegedüs Ferenc kapusedző fog dolgozni.

A női szekció NB I-es csapatának élén is változás lesz. A fehérvári hölgyeket éveken át szárnyai alatt nevelgető Gajdóczi Tibor az U17-es női válogatott szövetségi edzője lett, a fehérvári lányok vezetőedzői posztját Andorka Péter foglalja el. Ugyanakkor Gajdóczi az MLSZ engedélyével marad a klubnál is, női szakágvezetőként segíti az átállást.