Fehérvár FC – Pécsi MFC 1-2 (1-1)

Sóstói Stadion edzőpálya, Vezette: Vad II István

Fehérvár FC: Rockov – Nádudvari (Kiss Marcell, 51.), Serafimov (Kiss Ádám, 63.), Husvéth, Bese – Bambock (Rétfalvi Zsombor, 82.), Kovács B. – Pető M., Ambach Arnold, Berki (Csepregi, 82.) – Balogh (Deybi Flores, 46.). Vezetőedző: Bartosz Grzelak

PMFC: Helesfay – Svedyuk, Rácz, Pejovic, Majnovics (Vas, 80.), Krausz, Szeles, Gera, Harsányi, Bukovics, Tóth-Gábor. Vezetőedző: Weitner Ádám

Gól: Pető M. (16.), ill. Tóth-Gábor (20.), Vas (90.)



A 12. percben Nádudvari Bence távoli bombája volt az első fehérvári lehetőség a pécsiek ellen, négy perccel később azonban már betaláltak a piros-kékek: a Vidi II fiatal támadója, Balogh Máté – az NB III-as együttes eddigi öt nyári edzőmeccsén hét gólt szerzett – passzolt Pető Milánhoz, aki 14 méterről szépen emelt a kifutó pécsi kapus fölött a hálóba, 1-0. Gyoran válaszol a Pécsi MFC, a 20. percben egy szélről érkező beadás nyomán Tóth-Gábor Kristóf másfél méterről talált Rockov japujába, 1-1. A találkozó legvégén, a 90. percben éppen Rockov mérte el a labda ívét és ütközött Hadaró Valentinnel, a labda pedig Vas Bence elé került, aki fél méterről a kapuba lőtt, 1-2.

Bartosz Grzelak (szemben) örül a fiatalok jelenlétének

Forrás: fehervarfc.hu





– Úgy gondolom, hogy több területen is sikerült előrelépnie a csapatnak a felkészülés során, de természetesen sok részletben kell még fejlődnünk, hiszen egy hosszabb folyamat kezdődött el hat héttel ezelőtt – fogalmazott a bajnoki rajt előtti utolsó felkészülési mérkőzést követően a Vidi vezetőedzője, Bartosz Grzelak. – Mondhatni olyan volt ez az időszak, mintha egy újraindítás gombot megnyomtunk volna, hiszen sok rutinos játékos távozott. Kijelentettük, hogy egy fiatalabb csapattal képzeljük el a jövőt, az anyagi lehetőségek is változtak, de ennek ellenére minden héten fejlődtünk és szerintem hat hét alatt sikerült elérnünk egy olyan szintet, hogy versenyben legyünk a jó csapatok ellen is. Ezen a hétvégén sok kérdésre választ kaptam, a Gyirmót és a PMFC ellen is láthattam, hogy ki hol tart, milyen formában van. A Gyirmót ellen 90 perces terhelést kaptak a játékosok, egy nagyon intenzív meccset játszottunk, ahol sok minőségi helyzetünk volt, de ezek sajnos kimaradtak. Érthető persze, hogy több lehetőségünk volt, mint a vendégeknek, hiszen ők az NB II-ben szerepelnek, akárcsak a PMFC. Itt ismét sok nagyon fiatal játékos játszott, mindig jó őket felmérni az első csapat szintjén is. Többen is jó teljesítményt nyújtottak, a rutinos játékosok, Rockov, Bese, Bambock, Serafimov és a héten már velünk készülő Deybi Flores is megfelelő terhelést kapott, jól segítették az ifjabbakat. Sokat dolgoztunk azon, hogy a csapatszellem javuljon, szerintem ebben nagyot léptünk előre. Láthatólag mindenki egy célért küzd, erős csapatok ellen is felvesszük a versenyt, ezt tapasztalhattuk az Eszék és a Trabzonspor ellen is. Persze ezt a morált fent kell majd tartanunk a bajnokság közben is. A pályán pedig úgy érzem, hogy támadásban sikerült fejlődnünk, az előző szezon végén stabilizált védekezést pedig fent tudtuk tartani, így összességében erősebbek vagyunk, mint korábban. A célokat a szezon előtt világosan megfogalmaztuk, 33 fordulóból áll a bajnokság, amelyet jó csapatok alkotnak, de mind a 33 mérkőzésen egy fiatal, harcos, jó mentalitású együttest láthatnak majd a Vidi-szurkolók! – vélekedett a tréner.



A Fehérvár FC július 29-én, szombaton, 20.15-kor az Újpest vendégeként kezdi a 2023/2024-es pontvadászatot. A bajnoki nyitányon nem lesz hadra fogható Fiola Attila és Szabó Levente sem, ugyanakkor kérdéses lesz Dárdai Palkó jelenléte is. Ugyanis sajtóhírek szerint a Bundesliga II-ben érdekelt Hertha BSC tárgyal a Vidivel Dárdai megvásárlásáról. Ha megy a támadó, akkor a berlini együttesben a vezetőedző, Dárdai Pál mellett három fia is csatasorba állhat.