A hétvégén rendezett Fehér Szalagot, a Balaton keleti-medencéjét kerülő vitorlásversenyt a Vándor Róbert kormányozta RSM katamarán nyerte, második helyen a Prospex-Delta (kormányos: Kaiser Kristóf), a harmadikon pedig a Litkey Farkas által kormányzott Process Solutions Marietta futott be.

A háromszoros világbajnok, 13-szoros Kékszalag-győztes Litkey Farkas új hajóval vitorlázik idén. A tavasszal érkezett meg Thaiföldről új, 45 lábas katamaránja, mellyel korábban az America's Cup-on is versenyeztek. Litkey Farkas AC45-öse az 55. Kékszalag egyik győzelemre esélyes hajója. A Process Solutions hat fős csapatából négyen a húszas éveikben járnak, így az egység új tagja a rutint viszi magával a kéttestű hajó hálós fedélzetére. Aki nem más, mint a székesfehérvári Horgos Tamás. Komoly tapasztalattal bír, egytestű hajóosztályokban nemzetközi versenyeken indul, jól ismeri a Balatont.

A Marietta, Horgos Tamással (középen, fekete pólóban) a csapatban

Forrás: Process Solutions

A kormányos, Litkey Farkas fogalmazott korábban, hogy egy jó egység tagjainak kiválasztása nem csupán az erőnlét és a képességek alapján történik. "Az évek alatt megtanultam, hogy az egyik legfontosabb tényező az, hogy a résztvevők jól érezzék magukat egymás társaságában, hiszen erősebb egy olyan csapat, amelyben jól tudunk együttműködni, mint ahol csupán kiváló vitorlázók vannak." - mesélte a Vitorlázás magazinnak Litkey.

- Most mentünk először ebben a csapatösszeállításban, így elégedettek vagyunk a Fehér Szalagon elért harmadik hellyel. Meg aztán a babona miatt is jobb, hogy nem az élen végeztünk. Ugyanis, aki eddig a Fehér Szalagot megnyerte, soha nem tudott győzni a Kékszalagon. Jó eséllyel indulunk a Kékszalag-győzelemre - mondta a Litkey Farkas feleségének nevét viselő Marietta szerepléséről Horgos Tamás.

Impozáns hajó

Forrás: Process Solutions

A fehérvári vitorlázó számára ez a mostani kékszalagos kihívás az újdonság erejével hat.

- Hétéves korom óta ismerem Farkit, Litkey Agárdon vitorlázott, én pedig a Balatonon a Vidiben. Sokszor ellenfelek voltunk gyerekként, de egy hajóosztályban nem igazán versenyeztünk. Felnőttként sokszor mentünk egymás ellen az Asso hajóosztályban, nem voltunk ismeretlenek egymás számára. Mindketten több, mint négy évtizede vitorlázunk, sok tapasztalat van már mögöttünk. Idén, a magyar bajnokságon jött oda hozzám, hogy szüksége lenne a csapatban egy trimmerre, aki a vitorlákat kezeli. A saját csapatomban Majthényi Szabolccsal versenyzem, s épp akkor mentünk ki a dragon világbajnokságra, ahol aztán másodikok lettünk mastersben. Haladékot kértem a válaszadásra, hogy a világbajnokság alatt át tudjam ezt gondolni. Mert sohasem kalandoztam el, életemben először most katamaránoztam, 42 évig egy teljesen más vitorlázáshoz voltam szokva. Ezzel a hajóval gyorsabban megyünk a szélnél, amikor hátulról fúj, mi akkor is oldalról, szemből kapjuk kicsit, teljesen más tudást kíván. A technika, a csörlők, a kötelek szinte ugyanazok, mint más hajókon, de a széltaktika más. Megbeszéltem a csapatommal, hogy idén átülök a Mariettára. Még Törökországból felhívtam Litkey Farkast, aki nagyon örült, s jelezte: úgy érzi, hogy erős csapata lett.

Elképesztő sebességre képes

Forrás: Process Solutions

Hatfős a Process Solutions csapata. Mindenkinek megvan a maga feladata a katamaránon.

- Minden délután 4-től este 9-ig vízen voltunk, most az utóbbi egy hétben már egész napokat edzéssel töltünk. Ezerrel készülünk a versenyre. Mindenkinek van egy alappozíciója, hogy hol kell lennie a hajón, mi az, amit kezel, de itt mindenhez kell érteni. A szélviszonyoktól függően változik, hogy ki hol ténykedik. Erős szélben én, mint súlyosabb tag hátul vagyok a Farki mellett, gyenge szélben előre kell terhelni a hajót, így a nehezebbek előre mennek, hogy ne legyen farvizünk. Jól működik a csapat, kellett a Fehér Szalag, hogy tisztán lássunk, mert az edzések azért nem mutatnak meg mindent. Gyakorolhattuk, hogy a bójákra milyen szögben menjünk, nem mindegy, hogy találjuk el a fordulókat. A kéttestű hajók nem tudnak olyan élesen menni, így most volt alkalmunk kijavítani a hajóismereti hibákat.

Minden nap reggeltől estig vízen van a csapat

Forrás: Process Solutions

A Marietta katamarán első balatoni idényében presztízsgyőzelemre tör. Amelyik hajó győzedelmeskedik a Kékszalagon, egy éven át a Balaton királya lesz.

- A győzelemre hajtunk, de az első három hely valamelyikével elégedettek lennénk. A Fehér Szalagon is kilenc-tíz katamarán indult, közülük hét nyerhetett volna. Akik most előttünk végeztek, a Kékszalagon is nagy ellenfeleink lesznek, az RSM és a Prospex. Ugyanilyen hajók, többéves tapasztalattal rendelkező, összeszokott csapattal. Elő kell vennünk a rutinunkat velük szemben, de ettől nem félünk. Ha kicsit nagyobb a szél, akkor a Fifty-Fifty lesz a legnagyobb rivális. Nem véletlenül vert tavaly is 50 percet a többi hajóra. Gyenge szélben a három AC45-ös, Amerika-kupás hajók vihetik a prímet.

Horgos Tamás világ életében egytestű hajókon vitorlázott. Gyorsan felvette a ritmust a 45 lábas katamaránon, de van, amit nehezen tud megszokni.

- Nagyon furcsa nekem, hogy nem fix talajon, hanem feszített hálón kell közlekedni. Amikor húzok valamit, vagy csak át kell menni egyik oldalról a hét méterre lévő másikra, süpped a lábam. Fordulóknál átrohanni, majd csörlőzni, lehúzni, behúzni... fizikailag megterhelőbb a puha talaj, nem lehet igazán kitámasztani. Minden karbon a hajón, minimalizálva van a súly. Iszonyú jó érzés, mikor repül a hajó. Nagyon jó, mikor emelkedni kezdünk. A nagyvitorlát kezelem, amivel akad feladat. Nagyon precízen kell állítani a vitorlákat, ha a 200 négyzetméteres nagyvitorla egy-két centivel kijjebb van, azonnal elengedi a szelet. Folyamatosan nézzük a sebességmérőt, állandóan kontrollálni kell a vitorlákat. Az előrejelzések szerint 8-10 csomós szél lehet csütörtökön is, így 16-17 csomós sebességgel, azaz 32 km/h-ával tudunk hajózni. Általában a szél sebességének duplájával megyünk. A Füred-Kenese-Siófok-Tihany-Füred útvonalat három óra alatt abszolváltuk gyenge szél mellett. A hagyományos egytestű hajózás során sok a kontakt, helyezkedni kell, nagy harcok mennek a vízen, minden apró hibának következménye van; itt iszonyú nagy sebességek vannak, persze itt is visszaütnek a hibák. A gyorsasági vitorlázás csúcsán vagyok most. A katamarán a vitorlázás forma 1-e. Ez a sebességről szól. És most mi szeretnénk a leggyorsabbak lenni!