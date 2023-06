Minden kezdet nehéz, nincs ez másképp a Koronázók esetében sem. Az Enthroners az idei szezonra új kalandba vágott, az European League of Footballban indultak el a kék-fehérek. Ahogy anno a jégkorongos klub esetében, itt is a szintlépés nem megy egyik napról a másikra, de az eddigi négy mérkőzésen is tisztesen helytállt a Fehérvár, de a csapat egyelőre pont nélkül áll. Ezúttal pedig Vienna Vikings érkezik a First Fieldre, azaz a sorozat 2022-es bajnoka.

A nehéz ellenfelek mellett a sérülések sem könnyítik meg a gárda életét, több kényszerű változást kellett eszközölni a keretben. A hétre is jutott negatív hír. Antony Rodrigues és Evans kiesését követően Lengyelországban kiesett Alper Peközer is, aki súlyos bokasérülést szenvedett el Wroclavban. Rajtu kívül a hétvégén biztosan nem léphet még pályára Tóth Dávid és Madaras Erik sem, Gyarmati Máté valamint Zilai János játéka pedig egyelőre még kérdéses. Többen kaphatnak még több szerepet, Hegedűs Máté például a lengyelek ellen nagyszerűen vezette az offense-t első fehérvári EFL-mérkőzésén. A Koronázók friss bejelentése alapján a kerethez még csatlakozik Leszkován Ádám, Szöllősi Szabolcs, valamint Károly Máté.