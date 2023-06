Fehérvár Enthroners – Berlin Thunders 3-36

A fehérváriak igazán nagy fába vágták a fejszéjüket ebben a szezonban, hiszen komoly szintlépésre szánta el magát a klubvezetés. Az elmúlt években a hazai mezőnyt uraló Koronázók már a közelmúltban az osztrák ligában próbáltak nemzetközi tapasztalatokat szerezni, hiszen a fejlődéshez elengedhetetlen a magasabb ligákban való részvétel, a fehérvári jégkorongosok példája is mutathatja az utat.

A szombati találkozón a megújult First Fielden jó néhány ezer néző előtt kezdődött el az Enthroners történetének első EFL-összecsapása. Elsőre könnyebb ellenfél is érkezhetett volna a királyok városába, hiszen a Berlint Európa legjobbjai között tartják számon. Az első negyedben érezhető volt egy kis megilletődöttség a hazai csapaton, Aaron Jackson TD-jét láthatták először a szurkolók, így rögtön előnybe kerültek a németek. A játékrész folytatásában egyre jobban javult a Koronázók játéka, Jerod Evans jó helyzetben elejtette a labdát, ezt a hibát pedig büntette a Berlin, 0-14.