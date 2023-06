Székelynek fontos szerepköre volt az akadémiánál, hiszen nem csak az Erste Ligában induló felnőttcsapat hálóőreiért felelt, hanem az U16-os, U18-as és U20-as kapusok fejlesztéséért is felelős volt, mindezek mellett pedig videóedzői feladatokat is ellátott Anatoli Bogdanov stábjában. Most viszont karrierje újabb fontos mérföldkövéhez érkezett, komoly lehetőséget kapott amivel él is. A francia első osztályú Briancon gárdájánál folytatja, a nemrég kinevezett Vas Márton munkáját segíti majd, a kapusok fejlesztése mellett a másodedzői teendőket is ellátja majd.

– Vas Márton keresett meg, akivel az elmúlt években kiváló munkakapcsolat alakult ki közöttünk a junior válogatottnál. Az új pozícióm az alpesi csapatnál kapus és másodedző lesz, ami remek lehetőség a karrierem és szakmai fejlődésem szempontjából – mondta a FEHA19 honlapjának Székely Csaba, majd összegezte kicsit a fehérvári tapasztalatokat. – Vesa Viitakoski érkezésével hatalmas előrelépést sikerült elérnünk. Ő fogja össze és irányítja a szakmai munkát, és egységes vízióval rendelkezik arról, hogy merre haladjon a csapat. A szervezettség, a reggeli edzések egységesítése és a külföldi csapatok elleni mérkőzések számának növelése, valamint más fejlesztések mind megfelelő irányt mutatnak. Természetesen a fejlődés időbe telik, de az irány egyértelműen pozitív. A nyári felkészülési időszak végéig az akadémián maradok, és augusztusban is egyeztetni fogok a szakmai stábbal, hogy fenntartsuk a munka folytonosságát, és válaszoljunk minden felmerülő kérdésre.