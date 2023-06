1995. április 7-én született a kameruni Doualában, majd fiatalon Franciaorsázgba költözött a családjával, s az Antony Sport utánpótlásában kezdett futballozni a Vidi új szerzeménye. Franck Bambock 13 évesen igazolt át a Paris Saint-Germain-hez. Hét mérkőzésen egy gólt szerzett az UEFA Ifjúsági Ligában, 2013-ban a párizsiak második csapatában mutatkozott be, 2014-ben a pedig kispadon kapott helyet a francia Szuperkupa döntőjében a PSG győztes csapatában. A PSG felnőtt együttesében csupán edzőmérkőzéseken lépett pályára, mint például 2014-ben a Videoton elleni felkészülési összecsapáson.

2015 nyarán a spanyol másodosztályú Huescába igazolt, ahol két szezon alatt 47 bajnokin szerepelt. 2017 nyarán a holland első osztályú Sparta Rotterdam játékosa lett, egy bajnokin játszott, majd 2018 februárjában visszatért a spanyol másodosztályba. A Córdobában adminisztrációs problémák miatt csak nyártól játszhatott az első csapatban, az őszi idényben hét bajnokin és két kupameccsen kapott lehetőséget.

2019 januárjában az izraeli első osztályú Maccabi Petah Tikvában folytatta, ahol tavasszal 11 bajnokin és 1 kupameccsen játszott. A nyáron a portugál élvonalbeli Marítimo igazolta le, ahol két év alatt 53 bajnokin két gólt szerzett és egy gólpasszt adott. Az elmúlt két szezonban a francia másodosztályú Grenoble együttesét erősítette, itt 60 bajnokin egy gól és két gólpassz a mérlege, ezen kívül öt kupameccsen is pályára lépett.

2010 és 2013 között a franciák U16-os, U17-es és U19-es válogatottjaiban is szerepelt, az U17-esekkel Európa-bajnokságon is pályára lépett.

- A Vidi nagy érdeklődést mutatott irántam az elmúlt két-három hónapban, és az a jövőkép, amit felvázoltak nekem a következő szezonokra, meggyőzött, hogy Magyarország egyik legnagyobb klubjához igazoljak, amit fontos lépésnek gondolok a karrieremben. Érdekesség, hogy van személyes történetem a Vidivel kapcsolatban, 2014 nyarán a PSG játékosaként már pályára léptem a fehérváriak ellen, fiatalként az első csapattal készültem, és csereként beálltam egy felkészülési meccsen. Természetesen utánanéztem a klub múltjának és láttam, hogy az elmúlt 10 évben szinte minden évben a bajnokság első három csapat között végzett és a nemzetközi porondon is szerepelt a Vidi, így biztos vagyok benne, hogy egy rosszul sikerült idény után most mindenki nagyon motivált lesz, hogy újra sikeresen szerepeljünk. A célom, hogy a maximumot nyújtsam a pályán és segítsem a csapatot a céljai elérésben - fogalmazott a molfehervarfc.hu-nak a 181 centis Franck Bambock.

- Egy hosszabb folyamat végére került most pont, hiszen Franck teljesítményét régebb óta monitoroztuk, tudtuk, hogy a szezon végén elérhetővé válik. Örülünk, hogy akárcsak Spandler Csaba, ő is már a felkészülés elején csatlakozni tud hozzánk. Mindenképpen szerettünk volna a középpályán erősíteni, hiszen többen távoztak erről a posztról. Egy nagy munkabírású, rutinos labdarúgóról van szó, aki a védőmunkája mellett aktívan kiveszi a részét a támadásokból is. Az emberi tulajdonságairól pedig az is sok mindent elmond, hogy feleségét és két kislányát is elhozta magával már most Magyarországra, hogy ők is meggyőződhessenek arról, hogy érdemes a Vidiben folytatni a pályafutását! Biztos vagyok benne, hogy az öltözőben és a pályán is hasznos tagja lesz majd az újjáépülő Vidinek - mondta Juhász Roland, a Fehérvár FC sportigazgatója.

Franck Bambock a 6-os mezben futballozik majd a Vidiben, szerződése 2025. június 30-ig érvényes.