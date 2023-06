Kevin Constantine válogatottja felemás érzésekkel zárhatta a finnországi világbajnokságot, hiszen egyrészről sokszor nehezebb ellenfelek ellen is megállta helyét a gárda, de a cél, a bennmaradás végül nem sikerült, drámai mérkőzésen, büntetők után bizonyultak jobbnak az osztrákok.

– Az osztrákok jók, hiszen nem véletlenül ragadtak fent az A-csoportban évek óta. Kiélezett mérkőzés volt, a srácok mindent megtettek annak érdekében, hogy megszerezzük a győzelmet és bennmaradjunk. Németh Kristóf például előtte éjszaka érkezett meg, és igyekezett a legjobbját nyújtani. Sajnáljuk, hogy ennyin múlott csak, ott voltunk a bennmaradás küszöbén. Nehéz volt egyénileg és csapatszinten is átélni, de ezzel bizonyítottunk is, hogy ott volt a helyünk, harcba szállunk azért, hogy mihamarabb visszatérjünk – mondta lapunknak Horváth Dominik. – Nehéz összefoglalni a világbajnokságot, szerintem mindenkiben vegyes érzelmek vannak, bennem is. Nagyon örülök, hogy be tudtam mutatkozni a válogatottban egy világbajnokságon, kiváltképpen egy A-csoportos tornán. Nagyon nagy élmény volt, nyilván voltak kisebb sikerek és kudarcok is, pozitív és negatív dolgok is azokon a találkozókon, amikor a kapuba kerültem. Jó ellenfelek ellen sikerült tapasztalatokat szereznem, ennek hosszú távon mindenképpen pozitív impulzusa lesz a karrieremre.

Horváth három mérkőzésen kapott szerepet, az USA, Svédország és Németország ellen védte a magyar kaput. Mindegyik alkalommal hét gólt kapott, de egytől egyig több mint negyven lövés zúdult rá.

– Kétféleképpen lehet nézne az eseményeket. Egyfelől rossz, mert hét gólt kaptam mindegyik mérkőzésen. A másik részről tekintve pedig sokszor kiszolgáltatott helyzetben voltunk a kiváló ellenfelekkel szemben, tanulópénznek nagyon jó volt. Be kell látnunk, van még hova fejlődni egyéni és csapatszinten is. Szerintem ez egy jó impulzus volt, motiváló lehet mindenkinek, hogy ha legközelebb ilyen helyzetbe kerülünk, akkor jobban szeretnénk majd teljesíteni. Ilyen szempontból is egy jó erőfelmérő volt, pozitív és negatív részekre is vehetjük. Én is szerettem volna jobban teljesíteni, de nem mondhatom azt sem, hogy egyáltalán nem lehetel elégedett. Az összes mérkőzést nézve a csapat szempontjából mindenképpen pozitívum, hogy mindegyik gárda ellen tudtunk jó harmadot, vagy harmadokat produkálni. Negatív, hogy amint elkezdett fáradni kicsit a brigád, akkor átborult kicsit a pálya a mi oldalunkra és jöttek az egyéni hibák is. A klubcsapatainkban azért kevésbé találkozunk ilyen szituációkkal az idény közben, hogy ekkora nyomás alatt kell játszanunk. Ezek a hibák előjöhetnek máskor is, de akkor nem feltétlenül tudja az adott ellenfél ezeket megbüntetni. A kiderült hibák azonban lehetőséget is rejtenek magukban, hogy ezeken dolgozzunk.

Horváth a három mérkőzésen világsztárok ellen védhetett, 22 évesen már A-csoportos-világbajnokságon bizonyíthatott. Ezek a tapasztalatok mindenképpen segíthetik a fiatal kapus fejlődését.

– Jó impulzus volt az egész világbajnokság. Amennyire a helyzet engedi, készen kell állnom mindig, ez fontos tapasztalat volt, hiszen a felkészülés során kevesebb lehetőséghez jutottam, egy sajnálatos sérülés miatt azonban előrébb kerültem. Abban kell fejlődnöm, hogy hasonló szituációkban a jövőben még jobban, még élesebben tudjak teljesíteni. Az egész vb során kijött, hogy a támadók váratlan helyekről is megeresztenek lövéseket, úgyhogy ezekre is jobban kell majd a jövőben koncentrálnom. Most jön egy rövid pihenő, hiszen hosszú szezonunk volt, aztán pedig elkezdek felkészülni a következő szezonra.