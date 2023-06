A házigazda szlovénok mellett a lengyel, a cseh és a szlovák fiatalokkal versenyeztek a magyar U18-as atléták.

A magyar válogatottban három arakos sportoló kapott szerepet. Lettek volna négyen is, de a meghívót kapó Hujber Zsófi sérülés miatt nem tudott elutazni. Langmár Kata és Trenka Ádám 100 méteres sprintfutásban, míg Kerék Patrik magasugrásban versengett. Nem is akárhogy. Az esős és ellenszeles időjárás, a vágtafutó eredményekre rányomta a bélyegét. Langmár Kata és Trenka Ádám is a hetedik helyen zárt.

Kerék Patrik elképesztő magasságokba repült. A korábban 200 centiméteres egyéni csúccsal rendelkező Kerék 206 cm-ig mindent elsőre vitt, majd 208-on rontott először. A jó versenyt kihasználva 210 centire emeltetett Tölgyesi Előd tanítványa, amit másodikra át is ugrott. Lengyel ellenfele is szárnyra kapott, s belement a harcba, harmadikra a 212 centin átjutva, nyerte a viadalt. Kerék Patrik második lett. Magyarország együttese a lengyelek és a csehek mögött harmadikként zárta a viadalt.

Kerék Patrik 210 centi felett

Forrás: ARAK

Szabó Dániel a budapesti világbajnokságra készülő 4x100-as váltóval Lengyelországba utazik, Krakkóban, a Csapat Európa-bajnokságon sprintel június 20-22. között.