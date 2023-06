Kohász nagyon jó rajtot vett a kézilabda NB I. 2022/2023-as szezonjában, de aztán a tél beköszöntével és a naptári év elején nem találta formáját Rapatyi Tamás gárdája, zsinórban kilenc mérkőzésen maradtak pont nélkül a Fejér megyeiek.

– Nagyon jól kezdtük a bajnokságot, ehhez kellett az is, hogy kedvező is volt a sorsolásunk, de ezt is ki kellett tudni használni. Egy új játékszisztémát tanult a csapat, amibe azt kell mondanom, hogy szépen előreléptünk – tekintett vissza lapunknak Rapatyi Tamás, a DKKA vezetőedzője. – Nyilván a hullámvölgy során ez a fejlődési folyamat kicsit megszakadt, ha az összképet nézzük, nem tudtunk oda eljutni, ahova szerettem volna a szezon végére. A téli problémánknak több oka is volt. A keretben néhány kölcsönjátékos szerepelt, nagyon korán elindult az átigazolási piac. Ezeket a játékosokat pedig megzavarta az átigazolási hercehurca, hogy mi lesz vele. Ez valamilyen szinten a csapategységre is hatással volt. Ez nagy hullámvölgyet okozott, majd mire ezek a kérdések rendeződtek, jöttek a sérülések, amelyeket ősszel el tudtunk kerülni. Nagyon szűk volt a keretünk, nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy ne történjenek sérülések. Ki kell emelnem Horváth Tibor munkáját, ő az erőnléti edzőnk, egész évben nem akadt terhelésből adódó sérülésünk. Hullámvölgy után volt egy jó szakaszunk, de a bajnokság végére a Rebeka térdszalagja elszakadt egy rossz mozdulat miatt, így Agócs Alexandra személyében ifi jobbszélsővel játszottunk. Minden dicséretet megérdemel, a tőle telhető legjobbat hozta, de mégiscsak 17 éves játékosról beszélünk. Ezek a dolgok azért kihatással voltak a játékunkra, a végére pedig nem mindenki végezte olyan elánnal talán a munkáját, mint korábban. Több lehetőséget is elszalasztottunk, ezekkel élve jobb helyen is zárhattunk volna.

Télen nagyon nehéz időszakon ment keresztül a Dunaújváros, a táblázat végéhez egyre csak közeledtek a piros-fehérek. Adódik a kérdés, egy ilyen időszakból hogyan lehet minél gyorsabban felállni.

– Az egységünk volt a titka, hogy kijöttünk a hullámvölgyből. Az egész stáb a vezetőséggel és a játékosokkal együtt küzdött, nem kerestünk bűnbakokat, nem csapkodtunk, minden erőnkkel a megoldást kerestük. Kilenc mérkőzésig nem szereztünk pontot, de a légkör nyugodt tudott maradni, ez vezetett ahhoz, hogy felálltunk, és még bravúrokat is elértünk, itt gondolok a Siófok és a Vác elleni sikerekre például.

A Kohász kerete nyáron alaposan kicserélődött, az alapemberek közül Farkas Johanna, Kazai Anita, Farkas Kata, Gabrijela Bartulovic, Poczetnyik Luca, valamint Saskia Weisheitel sem marad a Fejér megyeieknél. Maradt a csapattal Szalai Babett, Arany Rebeka, Borgyos Panna, Nick Viktória és Matucza Gabriella is. Oguntoye Viktória, Krupják-Molnár Beatrix, Horváth Petra, illetve Lakatos Petra mellett az Akadémisták közül Agócs Alexandra, Bartók Dorina és Gajdos Petra is a DKKA-t erősíti majd a következő idényben. Bouti Fruzsina és Wéninger Alexa is visszatér Dunaújvárosba, Érdről két játékos érkezett, Paróczy Sára, valamint Csáki Zsófi. A DKKA mezét húzza fel a következő szezonban Kovács Véda, Horváth Anna, Małgorzata Trawczyńska és Sallai Nikolett is.

– Farkas Johannát nagyon sajnálom, hogy elhagyott minket, valamilyen szinten bízik benne az ember, hogy még dolgozhat vele együtt, jó vele a közös munka. Tudatosan választottuk az új játékosokat, poszt és mentalitás szerint is, fontos a csapategység, erre épül a rendszerünk. Remélem, hogy jól választottunk. Bővebb lesz a keret, tavaly nagyon szűk volt és pengeélen táncoltunk, ezen is sikerült javítanunk – mondta Rapatyi, majd kitért az előzetes várakozásokra is. – A tizedik helyhez képest szeretnénk előre lépni. A bajnoki mezőny képe alapján van két csapat, a Győr és a Ferencváros, akik fényévekre vannak a többiektől. A Debrecen és a Mosonmagyaróvár egy orrhosszal van a többi előtt. Utánuk jön egy masszív „tömeg”, 6-8 csapat, akik egymás ellen bármire képesek. Ezt az idei bajnokság is megmutatta, ebben nem érzem, hogy változás lehet. Arra kell törekednünk, hogy ebből a masszából mi kerüljünk ki jól.

A Kohász július 17-én kezdi meg a közös munkát, addig is egyéni edzéstervek alapján készülnek a játékosok. A keret pár napos erdélyi csapatépítő túrával kezdi el majd a felkészülést.