Ám a tavaszi, szintén az Aréna Savariában rendezett Magyar Kupa negyeddöntő ismétlődött, a sárga-feketék a végjátékban megint a Fejér vármegyeiek fölé kerekedtek, állva hagyták Alejandro Zubillaga. A harmadik negyedet 19-12-re, a zárót pedig rendkívüli fölénnyel, 26-9-re nyerték. A Falco végül 82-70-es győzelmet aratott a finálé első összecsapásán. Folytatás szombaton este, 20 órakor, az Alba Regia Sportcsarnokban.

- Gratulálok a Falcónak a győzelemhez, továbbá köszönöm a szurkolóinknak, hogy ezúttal is elkísértek bennünket. A kupameccshez hasonlóan, első félidőben ezúttal is jól játszottunk Szombathelyen, ültek a dobásaink, tudtunk rohanni, aztán valami megváltozott. Az ellenfél keményebb lett, erre nem tudtunk jól reagálni, elvesztettük a mérkőzés irányítását. Bár volt esélyünk nyerni, a nemzetközi tapasztalattal felvértezett bajnokcsapat ellen már nem tudtunk újítani. Jobban járatnunk kell a labdát, koncentráltabban védekezni, mert bajnokok akarunk lenni. A csapatunk jó, hinnünk kell önmagunkban és győzni otthon, a második meccsen. Természetesen erre készülünk – mondta a koronázóvárosiak vezetőedzője, Alejando Zubillaga.

A hazaiak szlovén trénere, Milos Konakov érthetően jobb hangulatban értékelte a hétközi találkozót.

- A nagyszünetben bementem az öltözőbe és elmondtam, nem azt csináljuk, amit megbeszéltünk, ezen változtatni kell, ha nyerni akarunk, követnünk kell a taktikánkat. Az első félidőben harminc pontot kaptunk eladott labdából, gyors indításból vagy támadólepattanó után, a másodikban nullát, tehát sikerült változtatnunk.. A feljavult védekezésünk ritmust adott a támadásainknak, felvettük a ritmust, amit tartottunk is, ilyen mérkőzéseket szeretnénk játszani a folytatásban. A szurkolóink hihetetlenek voltak, mínusz tizennyolc pontnál is mögöttünk álltak, ami hatalmas támogatást adott nekünk, ez sokat segített a fordításban. Ha győzni szeretnénk a következő találkozón is, az első pillanattól okosan kell játszanunk.

Perl Zoltán, a vasiak válogatott hátvédje – ahogy a korábbi meccseken - megint kulcsfigurának bizonyult, 21/3 pontot szerzett.

- Kemény meccs volt, sajnos rosszul kezdtünk, sok buta eladott labdánk volt, ez nem fér bele sehol, főleg nem egy bajnoki döntőn. Aztán megnyugodtunk, visszajöttünk a meccsbe, ahogy múlt az idő, egyre inkább átvettük az irányítást. A szurkolók megint sokat segítettek, nagy energiát adtak nekünk. Szombaton folytatódik a döntő, remélem, sikerül nyernünk Fehérváron is.

Isiah Philmore, az albások magasembere 9/3 pontot tett a közösbe az Aréna Savariában.

- Nagyon jól kezdtük a mérkőzést, olyanannyira, hogy a hazai nézők csendben voltak. Magabiztosan kosaraztunk, jól járt a labda. Azonban a harmadik negyedben szétestünk, egyénieskedtünk, nem csapatként játszottunk, ha ebből nem tanulunk, akkor gyorsan vége lesz a döntőnek. Természetesen küzdünk tovább, a hétvégén folytatódik a küzdelem.