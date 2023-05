Szoros csatát hozott a finálé első találkozója, Dunaújvárosban csak a büntetők döntöttek. Bár a rendes játékidőben szinte végig Mihók Attila együttese vezetett, de nem tudtak meglógni a hazaiak. Ugyan az UVSE elleni elődöntőben a büntetők szerencsét hoztak a Fejér megyeieknek, ezúttal az Egernek kedveztek. A két nyert meccsig tartó párharcban a hevesiek vezetnek 1-0-ra.

– Nagyon jó mérkőzés volt az első, mindkét csapat nagyot küzdött. A büntetőpárbaj sajnos ilyen, egyszer nyertünk, egyszer veszítünk, most nem nekünk kedvezett. Remélem, legközelebb ismét mi jövünk ki majd belőle jobban. A végén kicsit sietve támadtunk, lehet, hogy kicsit túlságosan akartunk is, több türelemre lesz szükség, okosabban kell játszanunk. Bár az első negyedben kaptunk négy gólt, utána a védekezésünk is jó volt. Ez biztató a visszavágóra nézve – mondta lapunknak Mahieu Geraldine.

A visszavágóra szerda este kerül sor, a dunaújvárosiaknak nem lehet más céljuk, mint kiharcolni a harmadik, az aranyérem sorsát eldöntő találkozót.

– Az Eger egész szezonban ott volt az élmezőnyben, így annyira nem lepett meg a döntőbe jutásuk. A munka, amelyet Sike Józseffel megcsináltak, az működik, Józsi bá-t jól ismerjük, illetve teli vannak kiváló játékosokkal is. Van tapasztalt vízilabdázó is, többeknek nem ez az első döntőjük, jó az egyensúly a keretükben a fiatalok és az idősebbek között. Kemény csatára számítok szerdán is.