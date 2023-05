Magyarország – Kanada 2-5 (1-2, 0-2, 1-1)

MVM Dome, 14756 néző. V.: Németh, Rencz, Kövesi, Muzsik

Magyarország: Bálizs – Stipsicz, Fejes, Galló 1, Hári, Sebők (1) – Hadobás, Szabó B., Bartalis, Erdély (1), Sofron 1 – Hováth M., Kiss R. (1), Nagy G., Papp K., Terbócs – Garát, Pozsgai, Csányi, Nagy K., Vincze, Kóger. Szövetségi kapitány: Kevin Constantine.

Kanada: Montembeault (Devon) – Middleton, Weegar, Blais 1, Licic (1), Veleno (1) – Barron, Bear (1), Carcone, Fantilli, McBain – Joseph, Myers (1), Laughton, Quinn, Toffoli – Coruse 1 (1), Glass 3, Krebs (1), Neighbours. Szövetségi kapitány: André Tourigny.

Kiállítások: 2, ill. 8 perc.

Kapura lövések: 29-35.

A magyar válogatott keretében az utolsó pillanatban egy kényszerű változás történt, Rajna Miklós megsérült, a szakmai stáb visszahívta Arany Gergelyt harmadik számú kapusnak, a világbajnokságon így a Hydro Fehérvár AV19 kapusa, Horváth Dominik lehet Bálizs Bence cseréje. Parádés körítés mellett mutatták be a csapatokat, a találkozót bátran kezdték a mieink, keményen, a pakkra vigyázva játszott Kevin Constantine alakulata. Mezőnyjáték után az első komolyabb kapura lövésből megszerezte a vezetés a magyar válogatott! Erdély és Sofron csapott le egy eladott korongra, utóbbi állítás nélkül bevágta a jobb felsőbe, 1-0. Szép lassan az első és egyben utolsó felkészülési mérkőzését játszó Kanada is felvette a tempót, és nyolc perc eltelte után jött is az egyenlítés, Lucic kapu mögül visszatett korongját Blais lőtte be közelről, 1-1. A játékrész derekán emberelőnybe került Magyarország, méghozzá négy percig játszhattak fórba a mieink. Akadt is helyzet bőven, Sofron, Nagy Gergő és Galló is veszélyeztetett, de maradt a döntetlen. Öt az öt ellen Laughton nagy lehetőségénél Bálizs védett nagyot. Három és fél perccel a harmad vége előtt Glass cselezte át magát a védelmen, majd közelről a kapuba emelt, 1-2. Majdnem jött még az egyenlítés, egy fehérvári összjátékban Erdély tálalt Bartalis elé, de Montembeault védett.

A szünet után a Hári vezette első sor került helyzetbe, majd Bálizsnak kellett védenie. Lüktető volt a játék, a magyarok többször létszámfölényben ugorhattak ki, de nem sikerült kihasználni az esélyeket. Az egyik lehetőségnél sakk-mattra kijátszották a mieink, Stipsicz tehette volna fel az i-re a pontot, de a vendégek hálóőre bravúrral védett. Záporoztak a lövések Montembeault kapujára, de a sok kihagyott helyzet megbosszulta magát. Kanada lógott meg kettő az egy ellen, ők pedig kihasználták a sanszt, Lawson fejezte be eredményesen az akciót, 1-3. Derekasan helytállt a magyar válogatott, kivédekezett egy hátrányt is, majd négy és fél perccel a harmad vége előtt a kanadaiak ismét betaláltak, Cody értékesített egy kipattanót, 1-4.