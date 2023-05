A Magyar Labdarúgó Szövetség Fejér Vármegyei Igazgatósága Székesfehérváron bonyolítja a Fejér Vármegyei Kupa döntőjét, a stadion kapuit a kezdés előtt egy órával, 16 órakor nyitják meg, a drukkerek az A-szektorban foglalhatnak helyet,a lelátó ezen részét az I-es és II-es bejáraton lehet megközelíteni.

Az elmúlt fél évtizedben Dunaújváros volt a házigazda, tavaly tavasszal az Ercsi-Főnix FC összecsapáson a fehérváriak 1-0-s győzelmével ért véget, Szalai Pál 83. percben szerzett góljának köszönhetően diadalmaskodott Pavlik József együttese. Egy évvel korábban, 2021-ben is az Ercsi Kinizsi vívta a finálét a Sárosd gárdájával, Kovács Sándor 9. percben talált be, a sárosdiak vihették haza a kupát. 2020 tavaszán a pandémia miatt nem csak a bajnokságok álltak meg március közepén, a kupadöntőt sem rendezték meg. A korábbiak fényében nem meglepő, 2019 májusában szintén finalista volt az Ercsi, a Velencével találkoztak, ezt a meccset megnyerték az ercsiek, a rendes játékidő 1-1-es döntetlenje után büntetőkkel győztek 4-3-ra. Öt esztendeje a Főnix a Sárbogárddal találkozott, gólnélküli döntetlent követően a Főnix 5-4-re nyerte a büntetőpárbajt. Az első megyei finálét a 2016-17-es szezonban rendezték, Csákváron harcolt a Főnix és az Iváncsa, a fehérváriak 5-2-re győztek. Az eredmény komoly meglepetésnek számított, ugyanis az Iváncsa gárdája magabiztosan nyerte a megyei I-es bajnokságot, a Főnix pedig akkoriban a megyei harmadik vonalban volt érdekelt, megnyerte a Közép-csoportot és egy divízióval feljebb lépett.

Ezúttal a pályaválasztó a megyei II-ben szereplő Baracs az egy vonallal feljebb érdekelt Lajoskomáromot fogadja a fináléban. A baracsiak a Rácalmás, az Alap, a Vajta, a Velence, az újdonsült megyei I-es bajnok Gárdony és az Ikarus-Maroshegy legyőzésével meneteltek a döntőig, a Lajoskomárom pedig a Cece, a Polgárdi, a Kisláng, a Sárbogárd és utolsóként a Csór együttesét búcsúztatta a kupasorozat során.

Baracs Dunaújvárostól délre található, a két részből (Templomos és Apátszállás) álló településen 3600-an élnek. A sportegyesületet 1992-ben alapították, a csapat jelenleg a megyei másodosztályú bajnokság déli csoportjában a harmadik helyen áll. Az együttes legeredményesebb játékosa a rutinos, 36 esztendős Balogh Dávid, aki a bajnokságban 11, a kupában 4 góllal jelentkezett az eddigi összecsapásokon. A jelenlegi csapat elődje a 2000-es években az NB III-ban is szerepelt, a megyei I-ben utoljára 2019-ben játszottak, azóta az ötödosztályban bizonyíthatnak a helyi futballisták.

Lajoskomárom szintén a vármegye déli részén, az enyingi járásban található – évtizedeken át Sárbogárdhoz tartoztak -, a nagyközséget 2200-an lakják. A sportegyesület címerében az 1927-es alapítási évszám szerepel, a futballpályát hét évvel később építettek a helyiek. A csapat jelenleg 2015 óta a megyei első vonalban szerepel, a 90-es évek elején, három idényen keresztül az NB III-ban szerepeltek a sárga-kékek. A csapat jelenleg a megyei I-es pontvadászat 9. helyén áll, legeredményesebb gólszerzője a korábban az NB II-ben, több együttesben megforduló, összesen 15 gólig jutó, nigériai Victor Michel, aki 11-szer volt eredményes a bajnokságban.

- A megyei kupadöntő immár komoly hagyományokkal rendelkezik, előzőleg a legjobban szereplő gárdák – ahogy most, akkor is - felkerültek az országos főtáblára, ezúttal öt együttes folytathatja a küzdelmeket augusztusban. Anno a Magyar Kupa megyei selejtezőjének nevezték a sorozatot, a legtovább jutó brigádok vívták a finálét, 2017 óra viszont megyei kupadöntő az elnevezés. Fontos, hogy a profi és az amatőr futball találkozzon, erre nagyszerű lehetőséget nyújt ez a mérkőzés, ezúttal a MOL Aréna Sóstón, a megye legimpozánsabb stadionjában. Az elmúlt fél évtizedben a dunaújvárosi aréna is kiváló helyszín volt, azonban ezúttal úgy döntöttünk, a meseszép, fehérvári létesítményben léphet pályára a Baracs és a Lajoskomárom együttese. Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, sokat köszönhetünk a stadionban szereplő MOL Fehérvár FC-nek és Székesfehérvár városának. Az esemény a korábbi évekhez hasonlóan ezúttal is ingyenes, biztosra veszem, a 90 perc az amatőr futball nagy ünnepe lesz, sok nézővel – mondta Schneider Béla, az FMLSZ igazgatója.