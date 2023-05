Azzal, hogy a MÁV Előre SC-Foxconn együttese május elsején hazai pályán legyőzte a tizenkilencedik bajnoki címének megszerzésére készülő magyar rekorder együttest óriási tettet hajtott végre! A legvérmesebb fehérvári szurkolókon kívül sem a szűken vett szakma, sem a röplabda barátok nem adtak különösebben nagy esélyt Dávid Zoltán vezetőedző tanítványainak erre az összecsapásra. Nem véletlenül látogatott el nagyszámú somogyi szimpatizáns a VOK-ba, és már órákkal a mérkőzés kezdete előtt arról beszéltek, hogy aranyérmet ünnepelhetnek kedvenceikkel. Nem így történt, mert a Loki felejthetetlen teljesítménnyel rukkolt ki, és elhalasztotta a bajnokavatást.

Most újra Kaposvárra utaznak, ahol tovább írhatnák az idei szezon sikersztoriját, bár rettentően nehéz dolguk lesz, hiszen legutóbb is közel háromezren töltötték meg a Kaposvár Aréna lelátóját.

2-1-es kaposvári vezetésről indul majd a kora délután megrendezésre kerülő mérkőzés, melyen ismét bizonyíthatnak a kék-fehérek fiataljai. Nagy érvágás volt az első, fehérvári találkozón a válogatott feladó-átló Pesti Marcell elvesztése, akinek a számára az idény is befejeződött, mivel bokasérülése a vártnál súlyosabbnak bizonyult. Azonban nélküle is hatékonyan játszottak a fehérvári legények, így az eddig kevesebb szerepet kapott Bibók Balázs is megmutatta, hogy lehet rá számítani a legélesebb pillanatokban is.

Általában a bajnoki finálék sorában a negyedik mérkőzés a legnehezebb, mind az előnyben lévő, mind az egyenlítésre készülő csapat számára. Ráadásul az Extraliga alapszakaszában, és az azt követő középszakaszban, és az elődöntőben sem sok csapat tudott skalpot szerezni a kaposvári arénában. Bízzunk azonban a Lokiban, mint annyiszor már az idény során!