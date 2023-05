Kedd este fontos lépést tett a bennmaradás felé Kevin Constantine együttese, hiszen a mienk hosszabbításban gyűrték le Franciaországot. A két pont azonban még nem elég a bennmaradáshoz, de önbizalmat adhat az együttesnek.

– Nem gondolom, hogy a franciák elleni volt a legerősebb mérkőzésünk, de sikerült nyerni, ez mindenképpen pozitív, sajnáltuk, hogy nem rendes játékidőben dőlt el a találkozó. Nagy dolognak tartom, hogy kétszer is vissza tudtunk jönni a meccsbe, játszottunk a koronggal, ez mind pozitívum. Ami kevésbé működött jól, azon még kell javítani és akkor sikerülhet a bennmaradás – nyilatkozta lapunknak Stipsicz Bence, a Hydro Fehérvár AV19 és a magyar válogatott hátvédje, majd kitért arra, miben kell még mindenképpen javulniuk. – Emberelőnyök terén mindenképpen előre kell lépnünk, volt egy öt a három elleni szituáció is, amit nem tudtunk kihasználni. Sok korongot elhagytunk a középső harmadban, a franciák második gólja is ilyenből lett. Ezeket ki kell javítani az osztrákok elleni mérkőzésig.

A védő betalált a franciák ellen, az ő góljával lett 1-1-es az állás. „Stipi” Vas Márton után a második magyar hátvéd, aki eredményes tud lenni az A-csoportban.

– Nagyon örültem, hogy sikerült gólt lőnöm. Jó szituációban kaptam egy korongot, a Balu (Sebők Balázs) magára húzta az én emberemet is, oda pöckölte még nekem a pakkot, Hári és a Galló pedig remekül helyezkedett a kapu előtt. Csak annyi volt a feladatom, hogy a kapu környékére rakjam a korongot, hogy valaki beleérjen, vagy esetleg egy kipattanót értékesítsen. Nagyon jól takartak, a kapus nem látott semmit, így egyből gól lett.

Stipsicznek a játékvezetőkkel kicsit meggyűlt a baja, háromszor is kiültették a büntetőpadra, a visszajátszások alapján talán két esetben túl szigorúak voltak a bírok…

– Talán összesen ha négy kiállításom volt egész szezonban Fehérváron, most pedig három, ez nem egy boldogító dolog. Jobban oda kell majd figyelnem, kéteseket befújogatják, nem tudom mennyire voltak kiállítások, nem vagyok bíró, megadták, sajnos ez így alakult.

A folytatás nem lesz egyszerű a válogatott számára. Csütörtökön Svédország, pénteken Finnország ellen lépnek jégre a mieink. Szerdán pihenőnapja volt a válogatottnak, a pihenés mellett pedig jutott idő találkozni a szurkolókkal is, akik több százan elkísérték a mieinket Finnországba is.

– A szurkolókkal tudtunk végre találkozni szerda délelőtt, nagyon köszönjük nekik, hogy ennyien kiutaztak Finnországba. Nagy élmény nekünk és nekik is, hiszen újra felhúzták az A-csoportos világbajnokságon a magyar zászlót. különleges pillanat volt. Beszéltük a többiekkel is, miattuk is hajtunk, hogy Ausztria ellen még egyszer felhúzzák a lobogót és jövőre Csehországba minél több magyar tudjon jönni – mondta Stipsicz. – A következő mérkőzéseken a védekezésünket tudjuk gyakorolni, valamint az emberelőnyökön is szeretnénk majd csiszolni, támadásaink valószínűleg limitáltak lesznek ilyen csapatok ellen.