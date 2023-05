Nem, nem a Budai út mellett formálódó "jéglencse" úrnőjének állított díszes-szalagos májusfát egy titkos hódoló. Egy másik hagyomány késztette nemes cselekedetre az Alba Aréna megálmodóit és építőit. Az impozáns sport- és rendezvénycsarnok építése a csúcspontjára ért, azaz az épület ennél tovább már nem növekszik, csak szépül, és tartalommal gazdagodik. A bokrétaünnep ilyenkor kihagyhatatlan momentum, a kivitelezésben résztvevők elkötelezett munkáját ismerik el ezzel. A négy toronydaru egyike fel is emelte a csarnok tetőszerkezetére a bokrétákkal átkötött konténeres fát - minden bizonnyal a díszes egyed is az Alba Aréna parkját díszíti majd.

A szerkezet kész, a csarnokot acéllemezek és üveg borítja majd

Fotó: NAGY NORBERT

A hatezer főt befogadni képes, főként jégalapú Alba Aréna építkezése látványosan, ütemterv szerint halad, szerkezete elkészült.

Az ünnepségen - melyen a kivitelezésen dolgozó munkások vendégként voltak jelen - beszédet mondott Nyul Zoltán, az Építési és Közlekedési Minisztérium magasépítési beruházásokért felelős helyettes államtitkára, Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere és Bajnok Sándor, a Market Építő Zrt. műszaki igazgatója. Az Önkormányzat és a kivitelező cég képviselőin túl részt vett az ünnepségen Vargha Tamás miniszterhelyettes, Székesfehérvár országgyűlési képviselője és Galó Zsolt, a Sportért Felelős Államtitkárság Sportlétesítmény-gazdálkodási és -felügyeleti Főosztályának főosztályvezetője is.

Népes delegáció ünnepelte, hogy elkészült a csarnok szerkezete

Fotó: NAGY NORBERT

- Mi fehérváriak, akik nyugodtan mondhatjuk hogy évtizedek óta várjuk ennek a létesítménynek a megvalósulását, nagyon sok érzelemmel viszonyulunk az építkezéshez és magához ehhez a csarnokhoz és ehhez a környezethez - jelentette ki Cser-Palkovics András polgármester, aki hangsúlyozta, hogy ennek a városnak a közösségi életében kiemelkedő jelentőségű az Alba Aréna építése. - Hiszen csak és kizárólag akkor tudunk közösséget szervezni, hogy ha vannak olyan terek ahol az emberek össze jöhetnek, ahol jól érezhetik magukat, ahol találkozhatnak más körülmények között mint a mindennapi verkli. Egy kicsit kikapcsolódhatnak és azt tehetik, amitől az ember ember és amitől az emberi élet szép tud lenni. Különösen fontos ez egy olyan városban, amelyiknek a sport és kulturális élete is igényelt már egy ilyen teret. Természetesen a jégkorongra külön gondolhatunk, hozzátéve, hogy ez a csarnok nem csak a Volánnak lesz otthona, hanem abban is hiszünk és bízunk, hogy ez a magyar jégkorong válogatott egyik központja lesz a következő évtizedekben. Kultúra vonatkozásában végre a fehérváriaknak nem kell elmenni más városokba koncertre, Fehérváron is hozzászokhatnak ahhoz, hogy élményt kapnak. Ehhez kell egy létesítmény ezt a létesítményt pedig rengeteg ember munkája révén tudjuk elérni. Egy ekkora beruházás sok sok száz embernek ad egy két éven keresztül munkalehetőséget, biztosítja a családok számára az egzisztenciát. Bízom benne, hogy nem lesz semmi akadálya annak hogy december 28-án átvegyük a csarnokot, utána pedig az engedélyeztetést követően minél gyorsabban átadhassuk azoknak, akik ezt a létesítményt használni fogják. Nem feledve, hogy a környezetében kialakuló közlekedési fejlesztések pedig nem csak a csarnoknak tesznek jót, hanem az Alba Ipari Zónát kötik össze a Budai úttal, sok ezer ember napi közlekedését fogja könnyebbé tenni. Hajrá Volán! - zárta gondolatait Székesfehérvár polgármestere.

Az Alba Aréna belülről

Fotó: NAGY NORBERT

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Modern Városok Program keretében, Magyarország Kormányának 45 860 263 256,- forint összegű, száz százalék intenzitású, vissza nem térítendő támogatásából valósítja meg az új multifunkcionális rendezvény- és sportcsarnok építését. A Támogató Honvédelmi Minisztérium a központi költségvetés terhére biztosítja a megvalósításhoz szükséges forrást.

A Market Építő Zrt. szakmai igazgatója, a kivitelezésért felelős Bajnok Sándor az eddig elvégzett munkákról, betermelt építőanyagok mennyiségéről mesélt.

A közel 22.000 négyzetméter nettó alapterületű létesítmény a lelátón mintegy 6 000 fő, valamint a küzdőtéren további 2 250 fő befogadására lesz alkalmas. A sportmérkőzések mellett otthont ad kulturális programoknak, koncerteknek, vásároknak, nemzetközi és hazai konferenciáknak, a jogszabályi előírásoknak megfelelően szükséges parkolóhelyekkel is kiegészülve.

2021 novembere óta 60 000 m3 föld kitermelését, 757 darab vasbeton cölöp lefúrását, 21 000 m3 beton beépítését, valamint a tetőt borító, mintegy 1.860 tonnás acélszerkezet beemelését végezték el. A szerkezetre összesen 14 000 m² lemezfedés kerül, a többszintes épületet pedig 5 100 darab, fél x másfél méteres árnyékoló lamella veszi majd körbe.

A szerkezetépítés során igazi szakmai bravúrt jelentett, hogy az ország legnagyobb mobildaruja dolgozott a 60 méter hosszú és 5 méter magas rácsos acélszerkezet beemelésén, melyet hat nap alatt három darupozícióból emeltek be a szakemberek. A 15 darab rácsos tartóelem súlya összesen mintegy 650 tonnát nyom. A munkafolyamatok során kihívást jelentett az egyedi íves előregyártott lelátóelemek elhelyezése is, míg a monolitszerkezet rekordidő – mintegy kilenc hónap alatt – épült meg, amely alkalmassá vált a rácsos tartószerkezet fogadására.