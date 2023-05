Két szerzett pont és egy pihenő nap után az egyik legkeményebb ellenfél várt Kevin Constantine együttesére, az eddig veretlen Svédország következett, a kapuban ezúttal Horváth Dominik kezdett, így az összes fehérvári lehetőséget kapott. Nem finomkodtak a svédek, letámadtak, és egy rossz cserét követően Lindberg betalált a röviden, 0-1. Majdnem gyorsan jött a válasz, Papp és Galló kettő az egyben ugrott ki, de utóbbi kihagyta a nagy helyzetet. Öt perc sem telt, már kettő volt a hátrány, ráadásul emberelőnyben voltak a magyarok, Hári eladott korongját de la Rose vágta be, 0-2. Nem estek össze a mienk, öt az öt ellen Kiss lőtt szép gólt, ezzel világbajnokságon először találtunk be Svédországnak, 1-2. Jöttek a magyar és svéd helyzetek bőven, aztán két perccel a szünet előtt Everberg közelről vette be Horváth kapuját egy kisebb védelmi elcsúszás után, 1-3.

A második harmad elején kettős emberhátrányba került a magyar válogatott, hiába a jó védekezés sokáig, Petersson betalált, 1-4. Ebben a húsz percben nagyon nyomott Svédország, a mieink alig jutottak el a támadó harmadba, Horváthnak bőven volt dolga. Hat perccel a játékrész vége előtt öt a négy ellen támadhattak a mieink, de la Rose megint meglódult, de ezúttal nem járt sikerrel. Öt az öt ellen nem volt szebb a kép, egy szép támadást Berggren fejezett be pontosan, majd még de la Rose is betalált, 1-6.

A záróetapban sem vettek vissza a svédek, valamivel többet volt a magyaroknál a korong, de a lövések inkább Horváth kapujára záporoztak. Nagy volt a különbség játékban a két gárda között, 11 perccel a vége előtt Raymond volt eredményes közelről, 1-7. A folytatásban már nem változott az eredmény, folytatás pénteken a finnek ellen.



Magyarország – Svédország 1-7 (1-3, 0-3, 0-1)

Tampere, 6566 néző. V: Hunnius (német), Sewell (brit), Constantineau (francia), Hoffer (német)

Magyarország: Horváth D. – Stipsicz, Fejes, Papp, Hári, Galló – Szabó B., Hadobás, Erdély, Bartalis (1), Sofron – Kiss R. 1, Horváth M., Nagy G., Sebők, Terbócs – Szirányi, Garát (1), Kóger, Nagy K., Vincze. Szövetségi kapitány: Kevin Constantine.

Svédország: Wallstedt – Sandin (1), Liljergen (2), Berggren 1, Carlsson (1), Raymond 1 (2) – Tommernes (5), A. Lindholm (1), Grundstrom (1), P. Lindholm, Petersson 1 – Nemeth, Bengtsson, Everberg 1, Lindberg 1, Zetterlund – Nylander, Pudas, Sorensen (1), de la Rose 2, Silfberberg. Szövetségi kapitány: Sam Hallam.

Kiállítások: 4, ill. 4 perc.

Kapura lövések: 9-51.