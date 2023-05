A fehérvári kispályás bajnokság legmagasabb osztályában két csoportban zajlottak a küzdelmek, az A-ban és a B-ben is 11-11 gárda vívta az alapszakaszt. Mindkét oldalról az első 3-3 együttes került a kiemelt csoportba, ahol már az dobogós helyezésekért zajlott a küzdelem. Az alapszakaszban az A-csoport küzdelmeit a Bádogos nyerte, megelőzve az Expanzió és a Joga Bonito csapatát, a listavezető 3, a második 2, a harmadik pedig 1 ponttal vitt magával a folytatásra. A rájátszás első körében a címvédő Bádogos 3-3-as döntetlenre végzett a korábban a Vidi utánpótlásában vitézkedő fiatalokból álló Joga Bonito ellen, a rivális Blackhill gárdáját pedig 2-0-ra verték. A második körben a Bádogos 5-2-re nyert a Joga Bonite ellen, utóbbiak ezzel kiszálltak az aranyérmemért folyó csatákból, mivel előzőleg a Blackhilltől is kikaptak, 3-1-re.

A Bádogos a Blackhill gárdájával maradt harcban a végső győzelemért, utolsó másodperces góllal utóbbiak 2-1-re győztek, minden jel arra mutatott, ezzel meg szerzik a trófeát. Az utolsó fordulóban azonban a Joga Bonito megtréfálta a Blackhill csapatát, a fiatalok félidőben kétgólos hátrányban voltak, huszáros hajrával 3-2-re győztek, ezzel kikaparták a gesztenyét a bádogosoknak, akik a zárónapon 8-2-re verték a Bringa Presszót.

-Nagyon sokat köszönhetünk a Joga Bonitónak, ugyanis nélkülük nem jött volna össze az újabb diadalunk. Mindent megtettek, pedig az utolsó forduló előtt nyilvánvaló volt, hogy ők a harmadik helynél előrébb nem végezhetnek – mondja Horváth László, a Bádogos csapatvezetője. – Küzdelmes szezonon vagyunk túl, a korábbi években egyszerűbb dolgunk volt.

A csapat elődjét 1975-ben, Amatőr néven alapította hat, fehérvári sportember, közelük már csak Horváth László van az élők sorában.

- A többiek sajnos elhunytak, utolsóként Beke Ferenc távozott közülünk, három esztendővel ezelőtt. Én még bírom, 68 évesen is erősnek érzem magam, természetesen folytatom a munkát a csapatnál. A bajnokság legmagasabb osztályában 1978-ban kezdtük meg szereplésünket, én 1985-ben az első osztály gólkirálya lettem, 26 góllal, 1994-ben néha még pályára léptem. A nevünk abban az esztendőben változott Bádogosra, összesen tíz bajnoki címet szereztünk, az idei sikerrel zsinórban a negyediket. A pandémia miatt a 2019-20-as idényben nem hirdettek bajnokot, egy szezonnal korábban is mi nyertünk, 2018-ben pedig a Sárépszer, akkor a harmadik helyen zártunk, a Masterplast is megelőzött bennünket.

A csapatvezető azt mondja, komoly történelemmel rendelkeznek, az első aranyérmet 2007-ben szerezték, a sikerekben jelentős szerepet játszottak korábbi NB I-es labdarúgók. Dvéri Zsolt 2004-ben csatlakozott hozzájuk, de az első bajnoki címnél már nem volt jelen, mert 2006. januárjában visszatért a Videoton felnőtt, NB I-es együttesébe. Az elmúlt közel két évtizedben a csapat több játékosa megfordult a legmagasabb osztályban, természetesen a Vidiben.

A 2022-23-as keretet Reveland Zoltán, Barsch Gábor, Skultéti András, Skultéti László, Somogyi Szabolcs, Kovács Krisztián, Knausz Tamás, Rehák Viktor, Bánfalvi Balázs, Gál Dániel, Bozai Bence, Molnár Tibor, Horváth Zsolt, Király Bence, Balogh Zoltán, Klémán Máté és Tanárki Mihály alkotta.