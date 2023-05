A Fehérvár Rugby férfi csapata 43 ponttal és 8 győzelemmel az NB II. 2. helyén végzett. Nem sikerült legyőzni a DEAC csapatát, igaz a hajdúságiak a május 19. megmérettetésen nem tudtak feljutni az NB I.-be. Tíz kőkemény forduló után a Vadkanok tavalyhoz hasonlóan idén is ezüstéremmel a nyakukban zárták a bajnokságot. Ebben az évadban 31 játékos kapott lehetőséget a csapatban, és harcolt az elsőségért. Tavasszal a fiúknak sikerült százszázalékos mérleggel zárniuk, otthon legyőzve a későbbi bajnok Debreceni Huszárokat egy utolsó perces céllal, illetve magabiztos eredménnyel zárni azok ellen a Fekete Sasok ellen is, akikkel szemben csak döntetlen született novemberben Ágfalván. Így a következő évben is az NB II.-ben folytatják majd a fehérváriak.

Forrás: a klub

A Fehérvár Rugby Club női csapata 3. helyet szerezte meg a bajnokságban. Ez visszalépést jelent a 2022-es szezonhoz viszonyítva, hiszen ott az ezüstérmet zsebelte be a gárda. A klub célja, hogy 2023-as év őszétől, hogy egy bővebb kerettel szerepeljenek majd, és előre lépjenek.

Az U 18-as fiú bajnokságban a Láng Gábor vezette utánpótlás csapatnak nem sikerült felkapaszkodnia a dobogó 3. fokára, és a 4. helyen zárt.