A fővárosban született Demeter-Hegyi Dóra és Demeter Bence első gyermeke, Ármin. A csöppség pontosan 3 kg súllyal és 52 centiméterrel jött a világra, ő és anyukája kifogástalanul érzik magát, vasárnap hagyták el a kórházat és immár fehérvári otthonukban tartózkodnak. Demeter Bence természetesen büszke családjára.

- Ármin pénteken délután két órakor látta meg a napvilágot, ott voltam az érkezésénél, amikor megindult a szülés. Nagyon vártuk már, már az elején kiderült, a második ultrahangnál, hogy kisfiú lesz. A név a nejem ötlete volt, nekem is tetszett, ritka, különleges, germán-latin eredetű, hadi férfit jelent. Bízom benne, hogy örökli a küzdőszellemünket, a nejem élsportoló volt, sportaerobicban jeleskedett, a Világjátékokon ezüst és bronzérmes lett párosban és csapatban, 2017-ben, a lengyelországi Wroclawban. Négy és fél éve alkotunk párt, márciusban házasodtunk össze. A kisfiam nagyon jó gyerek, minden flottul megy, csodásan alakult. Ahhoz képest, amiket a barátok mesélnek, Ármin nagyon jó gyerek, alig sír, remélem, ez így is marad. A legfontosabb, hogy mindketten jól vannak. Igazából mindegy, fiú, vagy lány érkezett elsőre, mindössze az volt az cél, hogy egészséges legyen. Dóri is ugyanígy gondolkodott. Egy kisfiút és egy kislányt szeretnénk, mesés lenne, ha második gyermekünk kislány lenne. Persze, még nem tartunk a második bab tervezgetésének fázisában.

A család legújabb tagja, Demeter Ármin pénteken délután látta meg a napvilágot

Fotó: Hegyi-Demeter Dóra

Demeter az edzéseket a baba születése óta sem hanyagolja el, szombaton már edzett, vasárnap szünnapot tartott – a kórházba ment a famíliáért -, hétfőn délután már tréningezett a Volán Fehérvár öttusázóinak Börgöndi úti telepén, futott és kombizott korábbi csapattársa, Málits István társaságában.

- Ez most nagyszerű időszak, nem csak a család, a sport szempontjából is. Bekerültem a válogatott keretbe. Idén mindössze két versenyem volt, a februári, budapesti, fedett pályás viadalt megelőzően hiába voltam kimondottan jó állapotban, betegség miatt nem indulhattam, influenzaszerű tünetekkel, lázzal, izületi fájdalommal küzdöttem. Elhúzódott, az április közepén bonyolított, ankarai, első világkupán sem voltam tökéletes fizikai állapotban, azonban ott jól vívtam, köszönhetően a remek, 23-12-es vívásnak. Kemény verseny volt, a legjobb magyarként zártam, Bereczki Ricsi 10., Koleszár Misi 14., Gáll Andris 20. lett.

Aztán következett a budapesti VK-viadal, április végén, amelyen Demeter bekerült a döntőbe, nagy küzdelem árán. A vívás ezúttal nem ment a selejtezőben, 13-14-es eredménnyel kezdett, a következő körben jobban teljesített, 20-15-tel zárt.

- Beküzdöttem magam a 18-as döntőbe, a lovaglás során négy verőhibát vétettem, valamint négy másodperc időtúllépésem volt. Úgy gondolom, nem lovagoltam rosszul, négylábú társammal nem voltam elégedett. ezzel elszálltak az esélyeim a jó szereplésre. Az úszás sem ment túlzottan, főleg a döntőben, a kombi sem volt az igazi, nem voltam jó pozícióban, a riválisok előzőleg elmentek mellettem. Végül a 17. helyen zártam, a cél az volt, hogy a válogatott keretbe bekerüljek. Hárman végeztek előttem, Koleszár Mihály, Böhm Csaba és Szép Balázs. Így utólag, mindkét VK-versenyben több volt, a török fővárosban is bőven hagytam pontokat, ha minden jól alakul, a harmadik helyre bejöhettem volna. Ott is vétettem három verőhibát, ami az én felelősségem, ott kimondottan jó lovam volt. Budapesten optimális esetben a tíz között zárhattam volna. A lényeg, ott vagyok a keretben, indulhatok az Európa Játékokon, június végén, Krakkóban. Az öttusában először rendeznek ilyen viadalt, Magyarországot négyen képviseljük, Koleszár, Böhm, Szép és én. A legutóbbi, szófiai világkupán nem indultam, a gyermek születése miatt eleve itthon akartam lenni, valamint a szakmai bizottság úgy határozott, hogy Bereczki és Szép a bolgár fővárosban dönt arról, ki indulhat Lengyelországban, Böhm, Koleszár és én biztos csapattagnak számítottunk a korábbi eredmények alapján.

Az Európa Játékokra június végén kerül sor, fontos viadal lesz, ugyanis nyolc kvótát – országonként egyet - oszt a 2024-es, párizsi olimpiára, a világbajnokságot az angliai Bathban rendezik augusztus végén. „Úgy tudom, a szigetországban három, ötkarikás indulási jogot lehet szerezni. Elvileg ott is ugyanez a keret, ha valaki nem betlizik nagyot – azaz nem esik ki a selejtezőben -, azok indulnak a vb-n is, akik előzőleg az Európa Játékokon.”