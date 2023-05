A szurkolókon semmi nem múlt. Az RBD fekete dresscode szerint öltözött "katonái" a már megszokott "kockába" rendeződve, s most különösen nagy hangerővel buzdították a csapatot az első pillanattól. Hátborzongató volt a sóstói fellegekbe üvöltött egység és akarat, melyből valóban erőt meríthettek a pályán ténykedők. Már ha akartak, mert a Debreceni VSC elleni találkozó után nyilatkozó Csongvai Árontól megtudtuk, amit már sejteni lehetett, hogy akadnak játékosok, kik nem érzik át a Vidi helyzetének súlyosságát...

A szintén a kiesés elől menekülő Mezőkövesd ellen már az első perctől magához ragadta a kezdeményezést a Vidi, de nem is nagyon tehetett mást, mert Kuttor Attila egylete teljesen visszazárt, negyven méteren belül helyezkedett minden matyóföldi. Alapvető elvárás volt a fehérváriaktól, hogy hajtsanak, küzdjenek minden erejükkel, mert a forduló zárása előtt a kieső helyre, a tizenegyedik pozícióba csúszott vissza, miután a Honvéd legyőzte a Kecskemétet. Felbillent a pálya, szinte folyamatosan a piros-kékeknél volt a labda, s olykor határozottan tetszetős, gyors passzokkal tudták megoldani az átmeneteket. A 25. percben is ennek volt eredménye a vezető találat. Kodro és Makarenko hozták ki jól a labdát a saját térfélről, Makarenko Dárdai Palkót futtatta a jobb oldalon, kapu felé fordult, majd 17 méterről lőtt, Piscitelli pedig hatalmasat betlizett, letérdelt, a labda felé nyúlt, de kezéről a hálóba perdült, 1-0. Próbálkozni kellett, mert Piscitelliről szinte minden labda lepattant, Katona Mátyás 18 méteres löketét tudta csak másodjára megfogni. Nem volt kicsi a zavar a kövesdi oldalon, Pillár vágta haza érthetetlen erővel a térfél közepéről, a kapus rohant utána, de szögletre pattogott a labda. Más kérdés, hogy a sarokrúgásból nem tudott veszélyeztetni a Vidi, mint ahogy a szünetig hátralevő időben semmilyen játékszituációból sem. Pedig többet birtokolta a labdát a hazai csapat, fel is fejlődött a mezőkövesdi térfél közepéig, azonban onnan nem igazán jutottak előrébb. A találkozó első húsz percében teljesen beálló vendégek fel-fel merészkedtek, de a ide-oda rugdosott labdáknál több esemény nem kerekedett ki az alacsony színvonalon parázsló játékból.

A fordulás előtt a MOL Fehérvár FC együttesének minden játékosa megölelgette a kezdőkörben a Vidi törzsszurkolóját, Charlie-t és feleségét Klárikát, akik 50. házassági évfordulójuk alkalmából végezhették el a második félidő ünnepélyes kezdőrúgását. A folytatás már nem volt ennyire örömteli. Stopira adta el a labdát a térfél közepén, ebből indulhatott Molnár Gábor, ziccerét Kovács Dániel védte, de a labda a szünetben csereként beállt Vajda Sándor elé került, aki első labdaérintéséből nem hibázott, 1-1. A Mezőkövesd újra saját tizenhatosa előtt tömörült, az 54. percben Makarenko mégis át tudta lőni a falat, 25 méterről megeresztett labdáját Piscitelli nagy ugrással ütötte a keresztléc fölé. A szöglet nyomán Stopira fejelt alig fölé. Húsz perccel a szünetet követően nyúlt bele a meccsbe egy kettős cserével Bartosz Grzelak, s Kastrati máris szabadrúgást belsőzött a tizenhatoson belülre, Dárdai csúsztatott bele, Stopira pedig épp lekésett a labdáról a hosszú sarok előtt. Próbálta pörgetni a játékot a Vidi, azonban a passzok pontatlanok voltak akkor, mikor létszámfölényt, vagy helyzetet lehetett volna kialakítani egy-egy jó átadással. Öt perc volt hátra, mikor Pokorny a semmiből engedett el egy rakétát, labdája elkerülte a kaput. Ezután Houri esett el egy kövesdi védővel való találkozónál a tizenhatoson belül, Farkas játékvezető kifelé ítélt szabadrúgást, majd kiosztott két sárga lapot a fehérváriaknak. Ekkor szólt közbe a VAR, s büntetőt lőhetett a Vidi! Kenan Kodro a kapu fölé bombázta a labdát a hosszabbítás perceiben... A szurkolóknál elszakadt a cérna, előbb hangot adtak kritikájuknak, majd csendben szemlélődtek, akkor is, mikor Szabó Levente fejese centikkel kerülte el a jobb kapufát.

Három forduló van még a bajnokságból, a Vidi jelenleg kieső.

MOL Fehérvár FC - Mezőkövesd Zsóry FC 1-1 (1-0)

MOL Aréna Sóstó, 2652 néző. Vezette: Farkas Ádám (Georgiou, Kóbor)

MOL Fehérvár FC: Kovács D. - Nego, Csongvai, Stopira, Heister - Pokorny, Makarenko (Szabó L., 83.) - Katona M. (Houri, 67.), Kodro, Christensen (Kastrati, 66.) - Dárdai. Vezetőedző: Bartosz Grzelak

Mezőkövesd: Piscitelli - Kállai K., Pillár, Zahary, Steliano - Cseri (Molnár G., 34.), Brtan, Lehoczky (Karnitski, 58.), Besirovic - Nagy D. (Vajda, a szünetben), Drazic. Vezetőedző: Kuttor Attila

Gól: Dárdai (25.) ill. Vajda (47.)

Sárga lap: Heister (2.), Nego (59.), Szabó L. (95.) ill. Brtan (13.), Besirovic (72.), Vajda (82.)