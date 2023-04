A Citroen WRC-vel a közönségnek autózó Bútor Róbert, Tagai Róbert kettős vasárnap is nyert három szakaszt, és abszolútban is a leggyorsabb volt, de ahogy mint mindig, ezúttal sem gurult be a célba, így nem szól bele a bajnoki csatába és nem is értékelik.

A győztes személy viszont nagyon is meglepetés. Rangáék sem számítottak a diadalra, a vasárnapot az ötödik helyen kezdték, korábbi fejlesztésű Skodájukkal a hetedik gyorsasági után az élre álltak, és végül közel 20 másodperccel verték a második helyet kiharcoló Vincze Ferenc-Percze Nándor kettőst. A harmadik helyen a Velenczei Ádám-Vánsza Zsolt duó ért célba.

Mögötte változatos volt a sorrend, a Turán Frigyes-Farnadi Ágnes kettősnek nagyot kellett harcolnia a szombati féltengely törés után a hatodik helyért.

A célceremóniát a MOL Aréna Sóstónál tartották, ahol Ranga hat év után locsolhatta a pezsgőt magyar bajnoki futamon az összetett győzteseként.