A Zichy ligetből rajtoltak, és a történelmi belvároson is áthaladva oda is tértek vissza a futók. 21, 14, és 7 kilométeren is kenyai nyert. A félmaratoni távot Ezekiel Kiepkor 1 óra 9 perc 10 másodperces idővel teljesítette a leggyorsabban. 14 kilométeren Leban Cheruiyot (45.26), 7 kilométeren Mathew Kiptanui Kibet (21:56) volt a leggyorsabb. A szervező Alba Triatlon SE mindenkire gondolt, a legkisebbek gyerekfutamon vehették fel a nyúlcipőt. A Zichy ligetben számos program várta az érdeklődőket.