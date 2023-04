A versenyre 18 egyesület 355 sportolója 75 kategóriában nevezett, az Úrhidai Karate Egyesületet 11 karatéka és edzőjük képviselte a sporteseményen.

A tatamin, a hagyományoknak megfelelően, a legfiatalabb karatékák kezdték meg a szereplést. A sorsolás úgy hozta, hogy mind a fiúknál, mind a lányoknál az úrhidai „kis tigrisek” nyitották meg a kategóriájukat. A nyitányt követően azután az életkornak és az övfokozatnak megfelelő sorrendben következtek a többiek.

– Volt, aki már rutinosan állt a küzdőtérre, és mutatta be katáját, vagy mérte össze kumite tudását ellenfelével. Azonban most is akadtak első versenyes karatékák a sorainkban. Nekik még nagy szükségük volt az edzői tanácsokra és társaik biztatására. Erőfeszítéseiknek meg is lett a gyümölcse, hiszen csapatunkból mindannyian felállhattak a dobogóra. Karatésaink 5 arany-, 6 ezüst- és 11 bronzérmet szereztek a versenyen – mondta el lapunknak Soós Tamás edző.

Eredmények, aranyérem: Szobotka Dalma (szivacs küzdelem), Borbély Száva (egyéni formagyakorlat), Bokor Miklós (WKF-küzdelem), Szobotka Tünde (szivacs küzdelem), Mohácsi János (egyéni formagyakorlat).

Ezüstérem: Pleva Sára, Varga Bendegúz, Pleva Dominik, Borbély Száva, Gyalókay Alex, Szabó Döme.

Bronzérem: Pleva Sára, Szobotka Dalma, Varga Bendegúz, Pleva Dominik, Gyalókay Alex, Bokor Miklós, Szobotka Tünde, Rácz Kamilla (két versenyszámban), Szabó Döme, Mohácsi János.