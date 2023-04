A KTE együttese nagyszerűen kezdett a negyeddöntő első, szerda esti meccsén, az első negyedben több mint tíz ponttal elléptek, a nyitó etap végén 29-20-ra vezettek a vendégek. A hazaiak közelítettek, félidőben négy pont volt a látogatók előnye, amit a folytatásban a fehérváriak ledolgoztak, majd átvették az irányítást, végül megérdemelten győztek, 89-82-re. A párharcban 1-0-ra vezet az Alba. A második meccsre szombaton este kerül sor, a Messzi István Spotcsarnokban.

A Fehérvár szakvezetője, Alejandro Zubillaga szerint a csapat teljesítménye ezúttal elmaradt az utóbbi hét, még az alapszakaszban vívott, egyaránt győztes bajnokikon megszokottaktól, de a sikert így is megérdemelték.

- Ismét köszönetnyilvánítással kell kezdenem, az újra remek hangulatot teremtő drukkereknek, közösen értük el ezt a sikert is. A Kecskemét nagyon jól kezdett, az első félidőben nem találtuk a ritmust. Főleg a védekezésünkkel akadtak gondok, a nagyszünetben rendeztük a sorokat, javultunk a játék minden elemében, aktívabbak lettünk, üres dobóhelyzeteket alakítottunk ki, végül megérdemelten nyertünk. Ezúttal nem céloztunk jól. Ugyan a kétpontosokkal nem volt különösebb probléma, abban jobbnak bizonyultunk a vendégeknél, azonban a triplákat mi 21, az ellenfél pedig 48 százalékos hatékonysággal dobta. Ezzel együtt is megérdemelten nyertünk, ami azt jelenti, valamit jól csinálunk. A legfontosabb a győztes kezdés volt, amit meg is valósítottunk. A párharcban 1-0-ra vezetünk, szombaton is természetesen nyerni szeretnénk, haladni a céljaink felé – mondta vezetőedzőnk, Alejandro Zubillaga.

Forray Gábor, a látogatók trénere szerint izgalmas, különleges mérkőzés volt, amit szerinte nagyobb odafigyeléssel megnyerhettek volna.

-Gratuláltam a hazaiaknak a sikerhez, azonban olyan érzésem van, hogy saját magunkat vertük meg. Minden nagyképűség nélkül állíthatom, hogy ezúttal mi játszottuk a kosárlabdát, ám az Alba elsősorban fizikálisan, atlétikus képességekben nőtt fölénk, hatékonyan és agresszíven védekezett. A házigazda megérdemelten győzött. Ez furcsa kettősség, mégis igaz, a hazaiak rászolgáltak sikerre. Gyerekes hibákat vétettünk, a házigazdák elléptek, mi pedig már nem tudtunk visszajönni a mérkőzésbe. A kupadöntő után kevés időnk volt a felkészülésre, a taktikai dolgainkat sikerült rendbe tennünk. Próbáltam sokat játszatni mindenkit, hogy senkinek ne legyenek extra percei, egy újfajta rotációval kísérleteztünk, amely hellyel-közel működött. Akkor van esélyünk a célunk elérésére, ha limitáljuk az eladott labdákat. Ez világosan látszott, mert az első félidőben három elszórt labdánk volt, vezettünk, azonban a nagyszünet után tíz, kikaptunk. Amúgy kimondottan jó meccs volt. A hazaiak 1-0-ra vezetnek, még semmi sem dőlt el, szombaton győzelemre készülünk, hazai pályán. Remélem, sikerül egyenlítenünk.

Pongó Marcell, a hazaiak irányítója ezúttal elsősorban a társak kiszolgálásában jeleskedett, de 13/3 pontot így jegyzett.

- Nagyon örülünk a győzelemnek, a Kecskemét jól kezdte a mérkőzést, alig hibáztak a triplavonalon túlról, az első félidőben megérdemelten vezettek. A nagyszünet után tudtunk váltani, a félidőben megbeszéltük a dolgokat, átvettük az irányítást, a kihagyott dobásaikból indultunk és az akciókat jól fejeztük be. Ebben jók vagyunk. A párharc első felvonását megnyertük, természetesen szombaton, idegenben is nyerni szeretnénk.

Kucsera Dániel nagyszerű teljesítményt nyújtott, ő tartotta meccsben a vendégeket, hét triplát szórt, végül 26/21 ponttal zárt.

- Gratulálok a Fehérvárnak, megérdemelten nyertek, ezzel együtt úgy gondolom, nincs okunk búslakodni, mindent megtettünk a siker érdekében. A következő két napban megpróbáljuk kijavítani a szerdai hibáinkat, igyekszünk még jobban felkészülni az Albából. Szombaton szeretnénk győzni, erre készülünk.