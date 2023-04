Alba Fehérvár KC – Siófok KC 28-28 (15-16)

Székesfehérvár, 500 néző

Vezette: Nagy Ferenc, Túróczy József

Alba Fehérvár KC: Pijevic – Zrnic 3, Szmbatjan 7 (1), Ohjama, Boldizsár 1, Sztosics 8 (1), Takó 4. Csere: Utasi 3, Afentaler 2, Dubán, Sulyok. Vezetőedző: Józsa Krisztián

Siófok KC: Rajcsics – Such, Milosavljevic 5 (1), Abdourahim, N'diaye, Mavsar 7, Debreczeni-Klivinyi 6 (1). Csere: Csapó Kincső (kapus), Kajdon 4, Sirián, Lakatos 1, Puhalak, Kojic 2. Vezetőedző: Uros Bregar

Kiállítások: 4, ill. 10 perc

Hétméteresek: 4/2, ill. 6/3

A találkozó kezdete előtt öt perccel az addig hallható halk zeneszót felváltotta a két szurkolótábor ütemes dobpergetése, és tényleg úgy tűnt, hogy jó hangulatú szomszédvári rangadót láthatnak majd a drukkerek.

A kezdő sípszót megelőzően a FanatX szurkolói csoport képviselői pedig köszöntötték a március hónapban megválasztott legjobb fehérvári játékost, Tea Pijevicet.

Kiegyenlített játékkal indult a csata, aztán az 5. percben hirtelen kétgólosra növelte előnyét a vendégcsapat Dejana Milosavljevic révén, 2-4. Igaz ehhez az is hozzájárult, hogy támadásban többször hibáztak az Albások. Utasi Linda és Katarina Sztosics próbálta csökkenteni az időközben háromra nőtt hátrányt, de utolérni nem tudták őket, és jöhetett Józsa Krisztián első időkérése, amely rá is fért a társaságra. Más lapra tartozik, hogy túlságosan sok foganatja nem lett, mert továbbra is a tópartiaknál volt az előny, 5-8. A félidő felénél a különbség még élesebb, négy gól lett Such Nelli lerohanásból lőtt találata után, 6-10. Próbálta forgatni csapatát Józsa, ám kissé tompának tűnt a gárda. Egészen a 17. percig, amikor zsinórban kétszer mattolták Csapó Kincsőt, és rögtön elérhető közelsége került az egyenlítés lehetősége, 9-10. Tamara Szmbatjan harmadik gólja pedig már valóban az egalizálást jelentette, és abban bíztak a drukkerek, hogy egy új szakasza indul a találkozónak. Főleg Sztosics gólját követően, mert ez már a vezetést is meghozta, 11-10. Kellett Pijevic két bravúrja ahhoz, hogy lendületet kapjon csapata, nem véletlenül skandálta folyamatosan a hazai tábor, hogy „harcoljatok!” Enne ellenére a 26. percben újfent a Siófok vette át a vezetést Tamara Mavsar negyedik góljának köszönhetően. A játékrész zárása előtt az utolsó szót Milosavljevic mondta ki, így a látogatók egygólos előnyével mehettek pihenőre a felek.

A szünet után Sztosics és Utasi nyitotta a gólok sorát, és nyomban az Alba neve mellett állt a magasabb szám a villanyújságon, 17-16. A hazai sebességváltás azonban ezután elmaradt, de miután Mavsar és a Siófok vezetőedzője Uros Bregar is két percet kapott, ezt kihasználta az AFKC, és fordítani tudott, 21-19. Feljavult a fehérváriak védekezése, a Balaton-partiak hat percig képtelenek voltak kifogni Pijevicen. Viszont egyre keményebbé vált a küzdelem, ezáltal a masszőrök munkája is alaposan megnőtt, mert szinte minden második akció után valaki a parketten maradt. Tíz perccel a lefújás előtt semmi nem dőlt el, fej-fej mellett haladtak a csapatok, 25-25. A végjáték hitchcocki magasságokba emelkedett, 27-27-ről indultak neki a záró két percnek, de hihetetlen izgalmak után megosztozott a pontokon a két együttes.

- A mérkőzés előtt bármikor aláírtuk volna az egy pontot. Sőt a szezon előtt, ha nekünk valaki azt mondja, hogy a Siófokkal ilyen szoros összecsapást játszunk hazai pályán lehet, hogy még ki is nevetjük. Ez a csapat bebizonyította, hogy hihetetlen tartása és szíve van, le a kalappal a lányok előtt! Hullámzó mérkőzésen igazságos döntetlen született, ahol egyszer mi egyszer pedig a Siófok kerekedett felül, a végjátékban pedig higgadtabb volt. Számunkra ez a végeredmény egy óriási siker! – mondta elégedetten Józsa Krisztián a találkozó után, majd kitért arra, hogy a beálló Varga Emőke sérülés miatt hiányzott, és még nem derült ki, hogy ez pontosan mennyire súlyos.

- Igazi ki-ki meccs volt, az első félidőben nem kezdtünk jól, lényegében végig futottunk az eredmény után. A szünetet követően egy kicsit magunkra találtunk, a védekezésünk is összeállt, és feljavult a kapus teljesítményünk is. Örülünk az egy pontnak! – fogalmazott Boldizsár Bianka, aki egész mérkőzésen Varga hiányában egyedül vette fel a harcot a siófoki védőkkel a falban.