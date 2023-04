A tizedik percig várakozott türelemmel a Vidi, hogy támadást vezethesen az utóbbi időben gyengélkedő, s nemrég edzőt váltó Kisvárda ellen. Jól járatták a labdát a fehérváriak, Dárdai készítette le lövésre aztán a tizenhatosnál, Kodro ígéretes löketébe azonban Széles belelépett, s a labda a kapu fölé perdült. A szögletet Dárdai küldte be, mégpedig kapura, Hindrich Ottónak kellett vetődve kitolnia a játékszert a léc alól. A várdai kapus nem sokkal később Kodro jobb alsó felé tartó lövését térítette el vetődve. A 21. percben Camaj szögletét nézte el Kovács Dániel, Mesanovic közrelről pécézhette ki a rövid sarkot, de Heister nagyot mentett, majd a kipattanó labdát begyűjtve Camaj Hej Viktor fejére varázsolta a labdát, amit a kapu fölé küldött. Makarenko sem talált célt 18 méterről ballal, s ezután unalomba merült a meccs. Kiegyenlített volt a játék ugyan, de nem lehetett érezni a szikrázó feszültséget a csapatok csatájában. A 43. percben aztán komoly lehetőséghez jutott a Kisvárda. Deybi Flores nagy elánnal próbálta javítani hibáját, s letaglózta a tizenhatoson belül Leonit. A büntetőt Mesanovic gyatrán lőtte, Kovács Dániel pedig érezte a sarkot, s védte a tizit!

Kevés helyzet adódott a Vidi előtt

Fotós: KOVACS PETER / Forrás: Nemzeti Sport

Hosszú percekig várakoztak a csapatok, mire a játékvezető és asszisztensei kommunikációs eszköze működőképes nem lett, majd a vasárnap délutáni napozgatásból Karabeljov távoli bombája ébresztette a fehérváriakat, a bolgár labdája nem sokkal kerülte el a kaput. Nem jelentett veszélyt a Kisvárda a Vidi kapujára, azonban a kiesés elkerüléséért küzdő piros-kékek sem riogatták Hindrichet. S ez igazán sajnálatos, mert a magyar mezőny egyik legtehetősebb klubja ennyire enervált legyen akkor, amikor támadást kell vezetni, enyhén szólva is elkeserítő. Ha néha meg is indulhsttak a vendégek nem mentek sokra, mert a kulcspasszok is pontatlanok voltak. Már Nego is pályán volt a Vidiben, mikor Mesanovic dönthette volna el a meccset, de 14 méterről néhány centivel a kapu fölé lőtt. Az utolsó negyedórában egyértelműen átvette az irányítást a Kisvárda. Navratil szinte kibombázta a labdát a Várkerti Stadionból, majd a helyére érkező Lucas első labdaérintésére kaput talált, Kovács Dánielnek kellett nyújtóznia a keresztléc alatt, nagyot védett a Vidi kapusa. Aki tulajdonképpen meccsben tartotta a Vidit, s pontot mentett csapatának.

A fehérváriak ezzel a döntetlennel minimálisan ugyan, de növelték előnyüket a kieső pozícióban tanyázó Honvéddal szemben.



JEGYZŐKÖNYV

Kisvárda Master Good – MOL Fehérvár FC 0-0 (0-0)

Kisvárda, 2435 néző. V.: Farkas Ádám (Szert, Garai)

Kisvárda Master Good: Hindrich – Hej, Jovicic, Széles, Leoni – Melnyik, Karabeljov – Navratil (Lucas, 84.), Makowski (Spasic, 67.), Camaj – Mesanovic (Ilievski, 78.). Vezetőedző: Milos Kruscic

MOL Fehérvár FC: Kovács D. – Bese, Larsen, Stopira, Heister – Christensen (Pokorny, 84.), Flores, Makarenko (Katona M., 92.) – Kastrati (Nego, 71.), Kodro, Dárdai. Vezetőedző: Bartosz Grzelak

Gól: -

Sárga lap: Measnovic (55.), Leoni (65.), Karabeljov (83.)