A második etap is igen szorosan kezdődött, fej-fej mellett érték el a pontokat a felek. Pesti Marcell és Redjo Koci egy-egy villanásának tapsolhattak a szurkolók, és annak, hogy ötpontos vezetést kovácsoltak a kék-fehérek, 10:5. Zsinórban jött is két somogyi időkérés, ami jót tett, mert elkapták a fonalat, hat pontot gyűjtve egymás után, 12:12. Majd az előny is a vendégeké lett Pesti vonalon túlra ütött labdája után. Megkísérelték ezt megtartani Barótiék, de a Loki nem hagyta annyiban. 19:19-nél Pesti rosszul fogott talajt, a bal bokája fordult ki, és le kellett őt segíteni. Ez láthatóan zavart okozott a hazaiaknál, fokozatosan növelte előnyét a Kaposvár, és újabb részsikert aratott. A játékrész végére az is kiderült, hogy Pesti nem folytatta a játékot, bár óvatosan, de tudta mozgatni a bokáját.

A harmadik szettben, az előzőhöz hasonlóan együtt haladtak a csapatok, 6:6-nál lett most a fordulópont, gyorsan néggyel elhúzott a FINO. Egy kicsit mintha leült volna a MÁV Előre, nyugodtabban játszott a vendég együttes, nem véletlen, hogy Dávid Zoltán időkéréssel akarta felrázni fiait. Ettől függetlenül maradt, sőt nőtt a különbség, elsősorban azért, mert fehérvári védekezés nem állt igazán össze. Szabó Vilmos tartotta a lelket a kék-fehérekben, de ő sem tudta megakadályozni a vendégek győzelmét.

A második meccsre csütörtökön 20 órakor kerül sor, Kaposváron.