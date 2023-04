Kovács idén két jelentős sorozatban is indul. Az idényének egyik fő „nyomvonala” az Endurance-világbajnokság a szlovák Maco Racing Team tagjaként, a másik pedig a német bajnokság. Előbbi sorozat kezdődött el előbb, az első helyszín pedig a legendás Le Mans-i aszfaltcsík volt. Bár a fehérvári versenyző és csapata bizakodva érkezett Franciaországba, a versenyhét sem kezdődött már zökkenőmentesen.

– Le Mans előtti tesztünk jól sikerült, pozitív elvárásokkal érkeztünk a versenyhétvégére, szerettük volna jó eredményt elérni. A versenyhét sajnos azonban már nem úgy alakult, mint ahogy mi elképzeltük. A motor beállításainak terén is gödörbe kerültünk, valamint az időjárás is közbeszólt elég sokszor és nem jó ütemben – nyilatkozta lapunknak Kovács Bálint. – Ezek alapján azért nem voltak jó előjelek a verseny előtt, de ennek ellenére bizakodóak voltunk, hogy ha már semmi nem úgy akart összejönni, akkor majd a versenyen fordulnak a dolgok..

Hát ez a jóslat nem éppen úgy alakult, ahogy azt várták. A versenyen Enzo Boulom és Anthony West csapatársakkal jó munkát végeztek, hajnalig nagyobb gond nélkül zárkóztak fel a rosszabbul sikerült időmérő után Kovácsék (24. helyről rajtoltak). Ám akkor elkezdődtek a problémák..

– Az időmérőbe nagy beleszólásom nem volt, hiszen mindig pont úgy jött ki nekem, hogy vízen kellett mennem. Az Endurance-nál az a szabály, hogy az időmérős teljesítménybe a csapat két leggyorsabb pilótájának az eredménye számít bele. Mivel mindkét társam felemás, de jobb körülmények között mehetett, így jobb idejük volt nálam, de az ő csoportjukban azonban a többiekhez mérten nem volt elég jó a köridő. Talán kicsit rosszul taktikáztunk a gumik feltételénél. Esőben jól mentem, negyedik, illetve hetedik lettem a saját csoportomban. Maga a verseny rajtja álomszerű volt, már az első körben előre tudtunk jönni a 15. hely környékéig. Ez hajnalig ki is tartott, addig meneteltünk előre. Aztán jött nálam az olajszűrős probléma. Akkor a kilencedik helyen álltunk már, de simán benne lehetett volna egy hetedik, nyolcadig pozició is. A kálváriánk a tehát az olajszűrővel kezdődött, elfolyt alólam az olaj, először csak füst volt, majd ki is gyulladt a motor. Viszonylag sok időnk kiesett ez miatt, visszacsúsztunk a tizennyolcadik hely környékére. Aztán reggel jött egy dupla esés, Enzo egy lassabb pilótával akadt össze, aztán miután visszament bukott megint és meg is sérült. Lassan jött vissza a motor a garázsba, Enzo kidőlt, több körös hátrányba kerültünk. Onnantól a célbajutás volt az elsődleges immáron már csak ketten. Később volt még generátorhibánk is, be kellett hozatnom magamat, már nagyon szenvedős volt a motor, és a végére még jött egy váltóhiba is. Már csak arra tudtunk alapozni, hogy a körök tekintetében teljesítettük már a táv 75 százalékát, az utolsó kört kellett befejezni, hogy hivatalosan is értékelve legyünk.

Végül a kategória 13. helyen ért célba a Maco Racing Team motorja, a nyergében Kovács Bálinttal. A fehérvári versenyző összesen 229 kört teljesített, a célba érést követően a váltó még kibírta az örömteli gumiégetést is.

– Fontos pontokat is szereztünk végül. A verseny befejezése ezen kívül még a csapat lelkének is kellett, hogy lássuk, mégsem hiába dolgoztunk. A motor még arra pedig pont alkalmas volt, hogy öt perc alatt körbeérjek vele. Ha pedig már odáig kibírta a váltó, akkor egy kis gumiégetés belefért. Az olajszűrű sajnos visszatérő probléma a Yamahának, most is többen is hasonlóan jártak mint mi. A tanulság az, hogy mindig fel a fejjel és a cél, hogy befejezzük a viadalt, de nyilván a szezon további részében előkelőbb pozícióban szeretnénk végezni és küzdeni a jobb helyezésekért.

A magyar motoros számára májusban megkezdődik az IDM is, azaz a német bajnokság, majd júniusban pedig folytatódik az EWC is.