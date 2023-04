- Megbarátkozott már azzal, hogy bajnoki döntőt játszhat hamarosan?

Nehezen tudom elhinni, hogy ez megtörténik velünk, velem, ez az egész álomszerű. Mindannyian meg szeretnénk ragadni ezt az alkalmat, mert nem tudjuk azt, mikor ismétlődhet meg. Dávid Zoltán vezetőedzőnk már az augusztusi kezdettől fogva belénk sulykolta, hogy mindez létrejöhet, hogyha nagyon keményen dolgozunk, és most úgy tűnik, itt vagyunk a célegyenesben.

- Gondolta volna, mondjuk fél éve, hogy fináléba kerülnek?

Senki sem hitte, mindenki csak ábrándozott erről, és láss csodát megvalósult!

- Lehet azt mondani, hogy karrierje eddigi legfontosabb meccsét játszotta pénteken a Barcika ellen?

Ez teljes mértékben igaz! Ettől függetlenül most még fontosabb mérkőzések fognak következni, és ezek a csaták sorsdöntők lehetnek. Rá kell tennünk még jó pár lapáttal a korábbiakhoz képest.

- Minek köszönhető ez a ritkán látott lendület, és, hogy több alkalommal is már-már vert helyzetből állt fel a csapat, többek között Önnek is köszönhetően?

Egyértelműen a hit, amely végig élt bennünk! A vert helyzetekben is átsegített bennünket, és nem véletlen, hogy komoly hátrányokból is fel tudunk állni, megfogalmazódott bennünk, hogy minden csapat verhető. A mögöttünk hagyott tíz hónap alatt, illetve már tavaly is rengeteg munkát tettünk ebbe bele. Nagy segítséget jelentett, hogy az NB I-es bajnokcsapat magja együtt maradt, igy a bajnokság lebonyolítása hozott újdonságot. Emellett sokkal gyorsabb játékot kellett játszani, mint korábban, viszont könnyen hozzászoktunk, mert az előző évben leraktuk az alapokat. Ez volt a sikerünk egyik kulcsa!

- Újoncként szinte mindenki a „futottak még” kategóriájába helyezte a csapatot, könnyebb volt úgymond esélytelenként eljutni idáig?

Jobb érzés volt így eljutni, mert nagyon sok olyan csapat volt, amely leírt bennünket, ezáltal sokkal édesebb is a siker, hogy meg tudtuk mutatni azoknak az ellenfeleknek, akik azt gondolták, hogy nem érhetünk el a döntőig. Most pedig egy egész ország azon csodálkozik, hogy milyen messzire jutottunk, és akár még bajnokok is lehetünk.

- Minden tekintetben történelmet írt a csapat, de még nincs ennek a menetelésnek vége, mit vár a folytatástól?

Nagyon kiélezett mérkőzéseket várok, mindkét csapat eléggé ki van éhezve a sikerre. Több éve nem nyert bajnoki aranyat a Kaposvár (2017 - a szerk.) nem lehet azon csodálkozni, hogy ők is ráhajtanak az elsőségre. Mi pedig szeretnénk újoncként beírni magunkat a történelemben, mert véleményem szerint páratlan lenne, ha bajnokságot nyernénk.

- Nem sok játékosnak van tapasztalata egy fináléról, mennyire tudják majd ettől függetleníteni magukat?

Már az előző fordulóban is ez lehetett volna nekünk a gyenge pontunk, bár fiatal és lendületes csapat vagyunk, tele ambiciózus játékossal, de a rutin az nem a mi oldalunkon áll. Ám ez akár a mi malmunkra is hagyhatja a vizet, amennyiben élni tudunk vele.

- Hány meccses lehet ez a döntő?

Reálisan nézve egészen biztos, hogy nem hárommeccses lesz, az fog dönteni, hogy ki fogja tovább bírni. Rengeteget fog számítani a mentális és a fizikai felkészültség. Mindkét csapat mögött számtalan mérkőzés van, itt már az időzítésre is kell gondolni. A csapatok kezdenek fáradni, viszont már a bajnokság hajrájában ez nem fog számítani.

- Ha történetesen másfél hónap múlva találkoznánk, egy elégedett Ambrus Bence jönne velünk szembe?

Feltétlenül elégedett lenne! Csak, ha a szezont nézzük, már az megelégedettséggel tölt el, egy aranyérem tényleg csak az "i"-n lenne a pont!