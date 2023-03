Az újvárosi klub sem késlekedett sokat, közösségi oldalukon már megjelent a hír, hogy pótlására visszatér 2023. június 30-ig tartó kölcsönszerződése lejártával az egyesülethez a tavaly nyáron a NEKA csapatához igazolt, „hétméteresölőként” is ismert Wéninger Alexa. A kapus kiváló teljesítményt nyújtott a 2021/22-es szezonban, kiélezett meccseken akár csereként beállva is képes volt új erőt adni a pályán lévőknek és fontos védéseivel ponthoz, illetve pontokhoz segítette a DKKA csapatát. Nem titok, számára is kiváló lehetőség volt ez a kitérő, hiszen bár közel huszonöt életévével abszolút nem számít idősnek, ám megszerzett rutinja és NB I-es tapasztalata sokat ért egy alapvetően fiatal játékosokra építő gárda tagjaként. Itt sem tagadta meg önmagát, a csapat egyik legjobbja volt az eddig lejátszott NB I-es, illetve Magyar Kupa mérkőzéseken.