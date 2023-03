Debreceni VSC – Puskás Akadémia FC 1-3 (1-2)

MOL Magyar Kupa, negyeddöntő.

Debrecen, Nagyerdei stadion. 3811 néző.

Vezette: Csonka (Albert, Buzás)

DVSC: Milosevic – Bévárdi (Loncsar, 46.), Dreskovic, Lagator, Ferenczi – Manrique, Varga J. – Sós (Varga, 62.), Dzsudzsák, Bódi – Mance (D. Babunszki, 66.). Vezetőedző: Srdjan Blagojevic.

Puskás: Markek – Bartolec, Golla, Spandler, Brandon – Batik – Favorov (Plsek, 80.), Levi (Slagveer, 79.), Corbu – Puljic (Colley, 80.), Gruber (Van Nieff, 69.). Vezetőedző: Hornyák Zsolt.

Gól: Ferenczi (31.), ill. Gruber (1.), Levi (12.), Slagveer (85.)

Sárga lap: Manrique (71.), Loncar (87.), Ferenczi (88.), ill. Brandon (59.), Bartolec (87.)

Továbbjutó: a Puskás Akadémia.

Fotós: Kovács P.

Már harminc másodperc után kiderült, hogy a Megyeri Balázs sérülése miatt alapemberét, első számú kapusát vesztő Debrecen érzékeny, és ézékelhető veszteséget szenvedett. A frissiben igazolt szerb Marko Milosevic (fél éve védett utoljára tétmeccsen), és a védelem is az öltözőben maradt, mert az első akcióból, mindössze harminc (!) másodperc után megszerezte a vezetést a Puskás Akadémia. Artyem Favorov átadása után Gruber Zsombor középről, 10 méterről bevette a házigazda kapuját, ami az előző körben az Újpest ellen 120 perc alatt sem sikerült, hamar meglett a Nagyerdőben, 0-1. A felcsútiak önbizalmát az is növelhette, hogy meggyógyult Spandler Csaba, aki visszatérhetett a védelem tengelyébe.

A sorozatban először élvonalbeli ellenféllel találkozó Debrecen a bekapott gólt követően próbált dominálni, de teljesen hiábavalóan, mert a Puskás nagyon akkurátusan kontrázott, és a 12. percben megduplázta előnyét. Brandon labdaszerzése után remekül indította a jobb összekötő helyén árválkodó Jonathan Levit, aki könnyedén helyezte el a második gólt a hazai kapuban, 0-2.

Nem hiába mondják, hogy a modern futballban a 2-0-ás vezetés a legveszélyesebb. Erre kezdetben rácáfolt a Loki, a felállt védelem ellen sansza sem volt. Nem úgy egy átlövéssel! A 31. percben Ferenczi János 23 méterről, középről lőtt bombagólt Markek Tamásnak, 1-2. Egyre inkább úgy tűnt, hogy a „rapid-partiból” éles meccs lesz, a szépítő ógl után néhány perccel az ex-felcsúti Antonio Mance majdnem egalizált a kapu előteréből. A félidő hajrájához közeledve Bévárdi Zsombor sokadik hibája nyomán Jakov Puljic került ziccerbe, de jócskán fölé lőtt, majd pár perccel később fejjel tévesztett célt.

A második félidőre egész más szellemiségben futott ki a házigazda, és mindjárt két helyzettel nyitott: előbb Dzsudzsák ígéretes ziccerben borzalmasan, majd Mance lőtt kapásból Markek kezébe.

A 69. percben villant először a Loki új kapusa, Gruber kapott pazar passzt a tizenhatoson belül, ám az ötös sarkánál leadott lövését bravúrral hárította Milosevic. Ha bemegy alighanem eldőlt volna a továbbjutás sorsa. Így viszont továbbra is benne lehetett a Debrecen játékában a gól, azzal együtt, hogy a Puskás szervezett letámadásával sokszor nem tudott mit kezdeni. Levi sérülése miatt főhetett a feje Hornyák Zsoltnak a hajrában. Hármat frissített a mester a végjátékra.

Az eredmény tartásához Markekre volt nagy szükség, aki pazarul mozdult ki a kapujából, a különbség növeléséhez pedig elől a fellazuló debreceni védelem „szorításában” a Branon passzát kapásból a hálóba lövő, csereként beállt Luciano Slagveer kellett, aki beállította a végeredményt, 1-3.



A Puskás Akadémia a legjobb négy között a Budafokhoz, a Vasashoz, és a Zalaegerszeghez csatlakozott.



Az elődöntő párosításait ma este sorsolják ki az M4 Sport stúdiójában.