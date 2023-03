Fehérvár Rugby Club – Exiles-Kosok 41-20 (38-0)

Az első félidőben sikerült a Vadkanoknak mind védekezésben, mind támadásban a vendégek felé kerekedni. A Kosok hullámaira válaszul érkező kitámadások sok hibára kényszerítették ellenfelüket, a megszerzett labdákból pedig a begyakorolt taktikai elemeket kivitelezve sikerült áttörni a védőfalukat. Külön ki kell emelni, hogy Szűcs Máté, a fehérváriak fiatal leválója is megszerezte első célját a felnőtteknél, amelyhez pár percre rá hozzátette a másodikat is. A vendéglátókon egyértelműen látszott a bizonyítási vágy, így a félidőre tetemes előnyt sikerült kiharcolniuk.

Majd a szezon első felében már sokszor megtapasztalt „átok” ezúttal is utolérte azonban a hazaiakat. A második félidőre most is leengedtek, így Kosok irányították az összecsapást. A fogások és a kitámadás sokszor elmaradtak, amelyet a fizikális, remek tolongásjátékosokat játszató ellenfél kegyetlenül megbosszult, 4 célt is szerezve. A játékrész egyetlen hazai pontszerzése Jung Lucas nevéhez fűződött, aki a tomboló szél ellenére rendre magabiztosan értekesítette a Vadkanok összes pontrúgását, ezúttal egy büntetőt is. Öröm, hogy újabb fehérvári fiatal mutatkozott be a felnőtt csapatban, Váradi Norbert személyében, aki érett játékot mutatott.



Legközelebb március 25-én a tabella élén álló DEAC csapatát fogadja a Fehérvár Rugby Club.