A koronázóvárosiak a hétvégi fordulóban újabb diadalra készültek az új vezetőedzővel, Alejandro Zubillagával. Még akkor is, ha ezúttal a korábbiaknál lényegesen erősebb gárdával, a legutóbbi kupagyőztes, jelenleg a bajnoki tabellán közvetlenül a fehérváriak előtt, a második helyen tanyázó Szolnokkal találkoztunk hazai pályán. Vojvoda Dávid és társai decemberben, hosszabbításban kaptak ki a Tiszaligetben, most végig vezetve, megérdemelten győztek. Az első félidő végén 16 ponttal is vezettek, azonban a vendégek egyetlen pillanatra sem adták fel, a meccs vége izgalmasan alakult, az Alba megérdemelten nyert, 85-79-re.

- Először is meg kell köszönnöm a drukkerek segítségét, elképesztő hangulatot teremtettek a Szolnok elleni is. Remek érzés ilyen atmoszférájú meccseket vívni, szurkolóink szinte belehajszoltak bennünket a győzelembe. Nagyszerű meccset vívtunk egy nagyon jó csapattal, úgy érzem, megérdemelten győztünk, ugyanis végig vezettünk. Voltak kulcsfontosságú pillanatok, amelyekből mi jöttünk ki jól, mindent meg is tettünk a sikerért. Az edzéseken sokat és fegyelmezetten dolgozunk, ez volt zsinórban a hatodik sikerünk, fontos, hogy megfelelő önbizalommal várunk minden mérkőzést. Nem ez volt a legjobb meccsünk, kevésbé védekeztünk jól, mint a korábbi találkozókon, szünet után kevesebb üres dobóhelyzetet alakítottunk ki, mint korábban, de a támadójátékunk így is elég hatékony volt a győzelemhez. Tehetséges játékosaink vannak, akik ezúttal is bizonyítottak. Nagyon fontos, hogy bízunk önmagunkban és egymásban, ennek köszönhetően az eredményeink. Nem vitás, jó az út, amelyen haladunk, remélem, ugyanígy folytatjuk – közölte a Fejér megyeiek trénere, Alejandro Zubillaga.

Az Olaj KK szlovén szakvezetője, Gasper Potocnik érthetően kevésbé volt elégedett.

- Gratulálok az Albának, jobbak voltak nálunk. Nagyon jó mérkőzést vívtunk, akadtak olyan szituációk, amikor nagyon közel férkőztünk ellenfelünkhöz, de a Fehérvár megérdemelten nyert, mert végig vezetett. Nem voltunk ezúttal elég jók támadásban, védekezésben is túl sok hibát követtünk el, sorsdöntő pillanatokban. Az Alba nagyon erős csapat, hazai pályán, közönsége támogatásával pedig különösen az, ezt megint megmutatták. Több dologban kell javulnunk az alapszakasz utolsó meccsén, immár arra a találkozóra fókuszálunk - jegyezte meg Gasper Potocnik.

Pongó Marcell, a fehérváriak válogatott irányítója élete egyik legjobb meccsét játszotta, 17/3 pontot jegyzett, a meccs utolsó perceiben a hátán vitte a csapatot. Remek, egyéni akciók során fontos pontokat dobott, valamint kulcspasszokkal szolgálta ki a társakat.

- Nagyon örülök a győzelemnek, a szurkolók ismét nagyon sokan kijöttek, végig biztattak bennünket, komoly érdemeket szereztek az újabb sikerünkben is. Megérdemelten nyertünk, végig vezetve, nagy energiákat mozgósítva, jó iramot diktáltunk. A lepattanókat döntően mi szereztük meg, ez szintén fontos volt, a megszerzett labdákkal azonnal indultunk.

A fehérvári születésű bedobó, Lukács Norbert tavaly nyáron hagyta el anyaegyesületét és szerződött Szolnokra. Jól játszott, 9/3 pontot szerzett az összecsapáson.

- Gratulálok az Albának, nagyon jól játszottak, megérdemelték a győzelmet, nem tudtunk mit kezdeni a gyorsindításos akcióikkal, nagyon sok kosarat szereztek ilyen támadások nyomán. Voltak pozitívumok a játékunkban, úgy gondolom, ebből építkezhetünk. Komoly esély van arra, hogy a közeljövőben ismét összekerülünk a fehérváriakkal.