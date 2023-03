A nyáron aligha gondolták volna sokan a klub háza tájékán, hogy április első hétvégéjére úgy készül majd a Dunaújváros, hogy Bajnokok Ligája nyolcaddöntő játszik majd. Az alaposan megfiatalodott gárda nagy meglepetésre bejutott a BL Final Fourjába egyedüli magyar csapatként, ami ezzel a kerettel hatalmas siker már önmagában is.

– Nagyon nagy öröm, hogy részt vehetünk a négyes döntőn. Már annak is örülnénk, ha el tudnánk menni szurkolóként erre a tornára, így meg hogy játszunk is rajta, ez maga a csoda. Ennek megfelelően nagy pozitív élményvárással kell megélnünk. Igenis büszkének kell lenni magunkra, hogy ezt a lehetőséget mi megkaptuk a sorstól és mosolyogva, megélve kell ebből kijönnünk – mondta lapunknak Mihók Attila, a DFVE vezetőedzője.

A Dunaújváros csütörtökön indult útnak Spanyolországba, majd péntek délelőtt már a helyszínen edzenek a a Fejér megyeiek. Este pedig már a Keszthelyi Ritával felálló Mataro ellen ugranak medencébe a lányok a Bajnokok Ligája elődöntőjében.

– Az elmúlt időszakban lejátszottuk a találkozóinkat, majd a hét elejétől már próbáltunk a pénteki mérkőzésre gyakorolni, megbeszéltünk pár dolgot, hogy mi az, ami javíthatja a nem túl nagy esélyeinket. Hullámzó formában vagyunk, az utóbbi hetekben nem játszottunk olyan minőségben, mint ahogy elkezdtük az évet. Az várható volt, hogy nem száz százalékos teljesítménnyel zárjuk majd az alapszakaszt. Minden meccs más, most nagyon nehéz próba előtt állunk, de nem azon múlik majd, hogy az elmúlt pár bajnokin milyen teljesítményt tettünk le. Sokkal inkább az számít majd, hogy mennyire tudunk higgadtak maradni és elfogadni azt a szerepet, amely ezen a mérkőzésen ránk vár. Próbáltam elmondani a lányoknak, hogy itt nekünk most felszabadultan, higgadtnak, a lehetőségeket okosan mérlegelve kell vízilabdáznunk. A lehető leginkább le kell lassítanunk a világ talán jelenlegi legjobb együttesét, a Matarót. Mindenre oda kell figyelnünk, mindenkire szinte, hiszen a kezdősoruk gyakorlatilag a világ legjobb játékosainak a mixe. Ami a legkiemelkedőbb az elmúlt találkozóik alapján az a sebességük, ezt nehéz lesz kompenzálni és lezárni a területeket a lefordulásaik előtt. Erre is hangsúlyt fektettünk a héten, hogy hogyan tudnánk szűkíteni a teret.

A Mataro elleni elődöntő 20 órakor kezdődik majd, szombaton pedig a döntőt, valamint a bronzmérkőzést rendezik meg.