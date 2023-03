"Hatpontos" csata vár a MOL Fehérvár FC-re, s a Budapest Honvéd FC elleni bajnoki akár sorsfordító összecsapás is lehet. Mindkét gárda a kiesés elől menekül az OTP Bank Ligában, s a 24. forduló előtt a kispestiek vannak lépéselőnyben. Egy ponttal előzi meg a Honvéd a Vidit, de késő estére ez változhat is. A MOL Fehérvár FC új trénere, Bartosz Grzelak nem bízhat másban, csakis a győzelemben.

- Kemény mérkőzésre számítok, ha ránézünk a tabellára, láthatjuk, hogy nagyon közel van egymáshoz a Vidi és a Honvéd, így biztos vagyok benne, hogy senki nem fog ingyen adni semmit ezen a mérkőzésen. Készen kell állnunk a küzdelemre a pályán, bízom benne, hogy a lelátóról is sokan buzdítanak majd minket, most kiemelten fontos, hogy a játékosok érezzék, hogy a szurkolók is próbálják belehajszolni őket a győzelembe, ami az egyértelmű célunk lesz a meccsen - fogalmazott a Vidi vezetőedzője.

A szurkolók buzdítására eddig sem lehetett panasz, a csapat mindig megkapta a támogatást a lelátóról. Minden bizonnyal most sem lesz ez másként.

A fehérváriaknál Ruben Pinto és Hangya Szilveszter továbbra is sérülés miatt hiányoznak, s minden bizonnyal Szabó Levente sem lesz még hadra fogható. A csapatkapitány, Fiola Attila sem léphet pályára a Honvéd ellen, sárgalapos eltiltását tölti.