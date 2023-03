A párharc szempontjából fontos találkozó következik, hiszen ha a Volán nem tud egyenlíteni hazai pályán, 2-0-ról még nehezebb dolga lesz a címvédő bikák ellen. Az első találkozón bár egy sornyi kulcsjátékosa hiányzott a kék-fehéreknek, a Fehérvár nagyot küzdött és végig szorossá tudta tenni a mérkőzést, igaz a győzelem végül az osztrákoké lett. Az összecsapáson nagy szerepe lehet a speciális egységeknek, ebben van hova javulni, hiszen kedden minkét fórja kimaradt a Fejér megyeieknek, míg az RBS lőtt egyet létszámfölényben.

A csapatjátékra és a küzdésre kell építenünk a következő találkozón is. Salzburgban is ez volt a lényeg, főleg ennyi hiányzóval. Jól helyt álltunk, remélhetőleg pénteken néhányan visszatérhetnek ami egy plusz energiát adhat a csapatnak – nyilatkozta Terbócs István. – A modern hokiban nagyon fontosan a speciális egységek, szóval minden csapat igyekszik a legjobbakra fejleszteni ezeket a dolgokat. Ezekben a szituációkban is akadtak kieső kulcsembereink, igyekezett mindenki helyt állni, a következő találkozón szeretnénk még jobbak lenni. Tavaly volt az első playoff szereplésem Fehérváron, nagyon jó volt a hangulat, életem talán legjobb mérkőzéseit játszottam akkor a hangulatot nézve. Hasonlóra számítok, mint tavaly döntőben.

A tavalyi esztendőben pokoli hangulat várta az Ördögkatlanban az ellenfeleket, valószínűleg ez most sem lesz másképp, fantasztikus szurkolás várható péntek este.

– Kicsit nehézkes volt a kinti mérkőzés számunkra, hiányos kerettel érkeztünk Salzburgban. Egy klasszikus Fehérvár-Salzburg mérkőzés volt, ami a jó védekezésről szólt. Nekik egy kicsit jobban pattant az elején a korong az első gólnál, majd betaláltak emberelőnyből is. Szorossá tudtuk tenni a találkozót. Egy ilyen szériában nem szabad túl nagy hangsúlyt fektetni egy-egy mérkőzésre, a párharc addig megy, míg valamelyik csapat össze nem gyűjt négy győzelmet. Menni kell tovább, próbáljuk majd rájuk erőltetni a mi játékunkat. Jó lesz újra itthon játszani a rájátszásban, a szurkolók mindig adnak nekünk egy kis pluszt – tekintett előre péntekre Stipsicz Bence, a Hydro Fehérvár Av19 védője.