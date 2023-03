Az edzőpáros október 17-én váltotta Michael Borist a kispadon, azonban irányításukkal sem tudott kijönni a gödörből a csapat, sőt tíz fordulóval a vége előtt a 11., azaz a kieső helyen áll a gárda. A klub közleménye szerint az utód még nincs meg, az új vezetőedző kinevezéséig pedig Késedi Gábor és Száraz Ádám vezetik az edzéseket.

Ami az új szakember személyét illeti, több név is felmerült már a magyar sajtóban. Marko Nikolics visszatérése mellett Thorsten Fink neve is felmerült, a posztra jelenleg azonban a sajtóhírek szerint a Lengyelországban született, de Svédországban felnövő Bartosz Grzelak lehet az egyik legesélyesebb. A 44 éves szakember korábban AIK-kal ezüstérmes lett, valamint svéd U21-es válogatott másodedzője is volt.