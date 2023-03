A négy győzelemig tartó párharcban a Salzburg vezet 2-0-ra, miután Ausztriában és Magyarországon is a bikák nyertek. Nincs könnyű helyzetben a Fehérvár, hiszen sérülések és betegségek nélkül is nehéz ellenfél az RBS, hát még így. Ennek ellenére a kék-fehérek nem adták fel, és mindegyik találkozón csak egy góllal maradtak alul, vagyis szó sincs róla, hogy az osztrákok akkora fölényben lennének. A legutóbbi mérkőzésen Székesfehérváron ugyan a Volán vezetett, de a Salzburg jókor tördelve a játékot végül fordított és behúzta a második győzelmét is.

– Tisztában voltunk vele, hogy a Fehérvár hazai pályán úgy, hogy 0-1 a párharc állása, keményen kezd majd és ez úgy is lett. Át kellett vészelnünk ezt az időszakot, de tényleg jól kezdtek. Aztán szereztünk egy gólt, ehhez talán kellett egy kis szerencse is, a találat kissé megnyugtatott minket. Átvészeltük az első harmadot, a másodikban pedig megtaláltuk a saját játékunkat. Sok időt töltöttünk az ellenfél harmadában. Volt 18 lövésünk, sikerült be is találnunk, ez fontos volt. A harmadik játékrészben is hatalmas helyzeteink voltak, de ezekből nem sikerült betalálnunk. Amikor védekeznünk kellett és védésekre volt szükségünk, akkor ezek megvoltak. A mai győzelem igazi csapatmunka volt – fogalmazott Matt McIlvane, a Red Bull Salzburg vezetőedzője.

– A küzdőszellem mindkét mérkőzésen remek volt. Sérülés miatt elveszítettünk néhány játékost ma, támadónak kellett játszania védőt ma. Alapvetően is kevesebb védővel kezdtük a mérkőzést, a csapatot sújtó betegséghullám és különböző sérülések miatt. A srácok törődnek egymással, egymásért játszanak, próbálnak jól teljesíteni a rájátszásban. Komoly áldozatokat hoznak, többen betegen, vagy sérülten is játszanak, vagy éppen más pozíciót töltenek be, mint ami a sajátjuk. Szóval emelem a kalapomat a játékosaim között, amiért így küzdenek egymásért és amiért ilyen keményen dolgoznak – mondta Kevin Constantine, a Volán vezetőedzője.

Vasárnap fontos lenne a győzelem, hiszen egy siker visszaadná a továbbjutás reményét is, 3-0-ról már szinte lehetetlen feladat előtt állna a Fehérvár. A találkozó 16.30-kor kezdődik Salzburgban.