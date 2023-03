A fehérváriak az edzőcsere óta remekelnek, magabiztosan verték a Budapesti Honvéd, a Kaposvár, a Sopron, a Nyíregyháza gárdáját. A fővárosiakat idegenben 102-87-re, a somogyiakat 121-93-ra verte, a hűség városában 91-72-re nyertek, a nyírségieket pedig 103-84-re porolták el legutóbb. A tabella a 3. helyén tanyáznak, a céljuk nem titkoltan ennek megőrzése, érthetően minél jobb pozícióban szeretnék kezdeni a rájátszást, április közepén. Az utóbbi egy hónapban kimondottan jó volt a sorsolásuk, azonban most pokoli kemény ütközetek következnek: a debreceni kaland után fogadják a bajnok Falcót és a tavalyi kupagyőztes Szolnokot. Ami könnyebbséget jelent, hogy utóbbi két, a tabellát magabiztosan vezető gárdát a Gáz utcában látják vendégül a kék-fehérek.

Debrecenben is nyerni szeretnének, amire van is esélyük. A házigazdák nagy reményekkel vágtak a szezonnak, szlovén szakvezetőt ültettek a kispadra, David Dedek személyében, ám az eredmények elmaradtak, a korábban Szegeden vezetőedzőként, majd a DEAC-nál másodedzőként dolgozó szerb, Andjenko Mandic ült a kispadra. A gárda megtáltosodott, zsinórban hat meccset nyert, meg is kezdte az előrenyomulást, a menetelést múlt hétvégén a Körmend állította meg, a vasiak hazai pályán győztek 89-79-re, megérdemelten. A Debrecen a táblázat 9. helyén várja a derbit, amennyiben szeretnének a rájátszásban, tehát az első nyolcban szerepelni, számukra kulcskérdés a győzelem. A szezon előtt ugyanazt a célt fogalmazták meg, mint a Fejér megyeiek, a közvetlen élmezőnyt, momentán a Gáz utcaiak állnak sokkal jobban, még úgy is, hogy a DEAC másfél hónapon át remekelt, a zsinórban aratott győzelmekkel.

A két együttes téli, fehérvári meccsén nem voltak nyitott kérdések, a vendéglátók 106-78-ra nyertek a Gáz utcában, a romokban levő látogatók nem tudtak komoly ellenállást kifejteni. Az Alba legjobbja Vojvoda volt, 23/15 ponttal, mindössze egy triplát rontott távolról, DeCosey 17/9, Philmore 17/3, Somogyi 16/6, Pongó 11/3 pontot jegyzett, a túloldalon Djordje Drenovac és Mócsán Bálint remekelt, mindkét kulcsfigura 23 pontot dobott, de a többiek nem igazán találták a ritmust.

A DEAC fazonszabásza a néhány héttel ezelőtt szerződtetett – a francia élvonalból tért vissza a hazai bajnokságba – Darrin Govens, a hátvédként és bedobóként is bevethető, magyar állampolgársággal is rendelkező, labdabiztos kosaras nélkül mostanság nem vezetnek támadást. Ő három éve Fehérváron is megfordult sportoló viszi a hátán a brigádot, rajta kívül a válogatottban nemrég szerephez jutó Mócsán Bálint, a csapatot már három éve erősítő szerb dobógép, Drenovac, valamint Kovács Ákos és Tóth Ádám alkotja a kezdő ötöst. A fehérvári születésű, az Alba utánpótlásából az olasz Veneziához szerződő, majd onnan a Hajdúságba visszatérő Kovács 4-es poszton harcol a palánk alatt. A fiatalszabály miatt döntően ő kezd a meccseken a gyűrű alatt, mellette centerként a korábbi sokszoros válogatott Tóth Ádám, vagy az amerikai légiós, Jimmie Taylor harcol. Általában a kispadról érkezik, az amerikai irányító, Mychaelin Scott, a fiatal, rendkívül tehetséges, balkezes bedobó, Neuwirth Bence, aki mindig hozzátesz a csapat játékához. Miként Polyák László is, aki hátvédként is bedobóként is bevethető, a fiatalok közül pedig Balázsi Soma és Gáspár Mátyás jut még szóhoz a meccseken.

A DEAC kerete kimondottan erős, lényegesen jobbak annál, mint amit a tabellán elfoglalt helyezésük mutat, a 12 győzelem és 11 vereség, ráadásul előbbi számot az elmúlt másfél hónap remeklésének köszönhetően érték el. Az Alba 15 diadalt és 8 kudarcot számlál a szezonban.

- Négy győzelem után érthetően jó a hangulat a csapat háza táján. Nagyon nehéz sorozat következik, három kőkemény meccsünk lesz, a legutóbbi, Nyíregyháza elleni siker után megkezdtük a DEAC elleni felkészülést. Nyerni szeretnénk a Hajdúságban, ahogy a folytatásban az Olaj és a Falco ellen is - mondta a fehérváriak csapatkapitánya, Vojvoda Dávid.