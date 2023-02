Ősszel az egyesület történetében először szerepelt a Volán a CHL-ben. A BL-kaland valószínűleg az össze fehérvári szurkoló számára örök emlék marad. Az elmúlt napokban kiderült, hogy Alex Petan gólja lett az idény legszebbje. Hétfőn pedig jött az újabb örömteli hír, a Hydro Fehérvár AV19 második helyezést ért el a CHL Marketing Awardon. A díj a 2018/2019-es szezonban debütált az európai kupasorozatban, a szakmai zsűri, melynek tagjai a CHL vezetése, az Infront, az eSports, a Two Circles, emellett a CHL egyik kiemelt szponzora, valamint Jon Andrea Schocher egyetemi tanár, a CHL Marketing és Kommunikációs bizottságának tagja, minden évben a legjobb három projektet díjazzák. Ez hatalmas elismerés és dicsőség a fehérvári klub valamennyi alkalmazottjának, hiszen elsőévesként ez talán még nagyobb siker. A második helyezés 6000 eurós jutalmat jelent a Fehérvárnak.

– Boldogok vagyunk, hogy az egész CHL kalandunk egy újabb szegmensében sikerült kiemelt díjazottá válnia a fehérvári jégkorongnak, korábban már eldőlt, hogy a Fan Challenge versenyben nyertünk. Hatalmas elismerés ez a díj a klubnak, a fehérvári hokinak és Székesfehérvár városának is. Őszintén azt gondolom, van mire büszkének lennünk, hiszen ritkán adatik meg, hogy magyarországi sportszervezet a sporthoz kapcsolódó marketingterületen ilyen szintű nemzetközi elismerésben részesül. Amikor eldőlt, hogy a csapat a CHL idei kiírásának részese lehet, már tudtuk, hogy nem csak sportszakmai, hanem egyéb területeken is komoly, nemzetközi szintű kihívások elé fogunk nézni. Tisztában voltunk vele, hogy nem csak sportszakmai téren lesz mit tanulnunk, lesz hol tapasztalatot gyűjtenünk, hanem a sporthoz kapcsolódó marketing területén is, valamint azzal is, hogy marketingterületen sem mi leszünk azok, akik a legvaskosabb büdzsét tudják biztosítani a kitűzött célok eléréséhez. Úgy gondolom, kiemelten dicséret illeti ezért a díjazásért azokat a munkatársainkat, akik ezen a területen a mögöttünk hagyott időszakban rengeteg munkát és energiát fektettek a már megszokott és elvárt feladataikon túl abba, hogy meg tudjuk mutatni a Bajnokok Ligáját Magyarországnak, illetve a fehérvári hokit a CHL-nek. Egy nagyon jól eső visszaigazolása ez a díj az elvégzett munkánknak, annak, hogy amikor elhatároztuk, milyen úton induljunk el, milyen marketingcélokat tűzzünk magunk elé és ehhez milyen nemzetközi szinten tapasztalattal rendelkező partnereket vonjunk be, akkor jól döntöttünk és partnereinkkel együtt jó munkát végeztünk. Érdekességként érdemes megemlíteni, hogy ezekben a feladatokban részt vettek azok a klubunknál dolgozó fiatal gyakornokok, akik a Corvinus Egyetem és a klub együttműködésében nálunk töltenek hosszabb vagy rövidebb ideig szakmai gyakorlatot. Reméljük, hogy az egyetem számára is jó visszaigazolása a nálunk végzett gyakornoki munka minősítésekor az ő munkájuknak köszönhetően kapott elismerés. Még egyszer szeretném megköszönni minden munkatársunknak és partnerünknek, akik munkájukkal újabb nemzetközi elismerést vívtak ki a klubnak és Székesfehérvárnak. Végül, de nem utolsósorban szeretném megköszönni csodálatos szurkolóinknak, hogy mint minden másban, ebben a kihívásban is folyamatosan számíthattunk rájuk! – fogalmazott a klub honlapjának a Fehérvár AV19 SC elnöke, Gál Péter Pál.