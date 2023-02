Alba Regia KSE–BKFA Balatonfüred U23 29-22 (14-10).

KÖFÉM Sportcsarnok, 40 néző, vezette: Meilinger, Szabadi.

Alba Regia FODOR – Kónya B. 2, GIDAY 5, Szalczinger, Bárdos 3, Rohonyi 3, KANYÓ B. 7 (1). Csere: Manazya (kapus) Kovács G. 2, Ferenczi 3, Harsányi 2, Sipics 2, ifj. Grőber M., Salamon D. Edző: Grőber Mátyás.

Eredmény alakulása: 9. perc: 2-3, 16. p.: 7-6, 24. p.: 11-9, 38. p.: 18-13, 45. p.: 23-16, 53. p.: 26-19.

Kiállítások: 10, ill. 6 perc

Hétméteresek: 3/2 , ill. 5/4

A hazai környezetben december 3-a óta először parkettre lépő fehérvári kézisek idegesen kezdték a mérkőzést, az első tíz percben négy rontott lövés mellett három eladott labda jelent meg a hazaiak statisztikájában.

A folytatásban az addig többször is hibázó Bárdos és Giday egy-egy szerencsés találattal sikeresen megtörték a jeget, míg Fodor több bravúrt is bemutatott (a székesfehérváriak hálóőre főleg a szélről érkező lövéseknél jeleskedett). Az első játékrészben háromszor is emberhátrányba kerülő Albának sikerült négygólos előnnyel a szünetre vonulni a mozgékony, ám támadásban sokat rontó vendégekkel szemben.

A térfélcserét követően a kék mezes hazaiak fokozatosan elléptek Balaton-parti ellenfelüktől. Harsányi két kiállítást is kiharcolt, a támadásban egyre magabiztosabbá és hatékonyabbá váló albások védekezése is feljavult.

Az utolsó negyedórára kanyarodva gyakorlatilag csak a gólkülönbség volt a kérdés. A télen igazolt Manazya Felicián bemutatta első védéseit, a vendéglátó sikere egy percig sem forgott veszélyben. Győzelmével az éremért küzdő ARKSE fellépett az Észak-nyugati csoport negyedik helyére.

– A fiúk maximálisan betartották a taktikai utasításokat. A magasabb, majd az alacsonyabb szerkezetű csapattal is működött a játékunk, a lövéshatékonyságunk pedig lényegesen javult – értékelt Grőber Mátyás, az Alba Regia KSE edzője az összecsapás után.