Azt nem lehetett mondani, hogy teljes tét nélküli volt a két gárda vasárnap délutáni bajnokija. Bár egyik fél sem juthatott be már a legjobb hatba, azaz egyenes ágon a rájátszásba, de a hetedik helyért még küzdöttek. Ez a helyezés a playin során, azaz a rájátszás-kvalifikációban érhet sokat, hiszen a kilencedik és a tizedik helyezett csapat közül választhat a hetedik gárda. Ezt a pozíciót a forduló előtt a Linz birtokolta, a Fehérvár csak abban az esetben érhetett volna oda a legjobb hat mögé, ha rendes játékidőben nyer. A Volán variációs lehetőségei megint nem voltak száz százalékosak, ugyanis Ambrus Gergő, Szabó Dániel és Vértes Nátán betegség miatt nem tarthattak a társakkal.

Hazai lehetőségekkel indult el a találkozó, de szerencsére Roy résen volt, majd két perc után Magosi lépett ki a védők közül, de ziccerét fogta Höneckl. A túloldalon Kristler kicsit sunyin, laposan ellőt korongját kellett mamuttal védenie Roynak. Átvette kicsit az irányítást a Linz, de nem sikerült megszerezniük a vezetést. A harmad vége felé haladva megint erőre kapott a Fehérvár és a kék-fehérek eredményesek is voltak. Ismét a negyedik kevergetett szépen a hazai kapunál, majd Mihály kicsit oldalról takarásból kapura lőtt, a korong pedig a hálóban kötött ki, 0-1. Szinte azonnal emberelőnybe kerültek az osztrákok, beszorultak a vendégek, és bár éppen kiegészültek, Roy kapitulált. Az utolsó percre kanyarodva Brucker kerülte meg a kaput, majd a rövidbe lőtt, 1-1.

A második játékrészt is aktívabban kezdte a Linz, Kristler indult meg a bal szélen majd lőtte ki a jobb felső sarkot két és fél perc eltelte után, 2-1. Próbált azonnal válaszolni az AV19, de Nilsson közelijét védte Höneckl. Emberhátrányba került ismét a Fejér megyei alakulat, és sajnos ezt már nem tudta kibekkelni, egy pontos keresztpasszt Knott értékesített közelről, 3-1. Sajnos itt még nem volt vége a fehérvári lejtmenetnek, egy szerzett koronggal Kristler lódult meg és könyörtelenül kilőtte a felső sarkot, 4-1. Kissé stabilizálódott Kevin Constantine együttese, nyolc perccel a harmad vége előtt Hári, majd Magosi fonákkal próbált szépíteni, de nem sikerült. Sikerült felébredni a sokkból, és Stipsicz lapos, megpattant lövése utat talált a kapuba némileg visszahozva a reményeket, 4-2. Ment előre a Fehérvár, meg is voltak a lehetőségek emberelőnyben is, de nem tudtak zárkózni Háriék.

A fórból még maradt egy kis idő a záróetap elejére is, de nem apadt egygólosra a két csapat közötti differencia. Öt az öt ellen St-Amant majdnem megszerezte az osztrákok ötödik és vélhetően mindent eldöntő találatát, de Roy és a védők együttes erővel megállították a kapus torkában. Alábbhagyott a kezdeti fehérvári lendület, a Linz vette át az irányítást, a hazaiak próbáltak még egy ütést bevinni. Ennek ellenére kilenc perccel a vége előtt Mihály szépíthetett volna, de elkerülte a sarkot a lövése, a másik kapunál Roy tartott meccsben csapatát, miután Romig ziccerét védte. A folytatásban nem adta fel a Volán, ment előre becsülettel, de többek között Erdély helyzetei is kimaradtak, és bár a szakmai stáb a végén a kapust is levitte, újabb gól már nem született. A Fehérvár pályaelőnyről, de választási jog nélkül várhatja a kedden hazai jégen rajtoló, két győzelemig tartó playoff-kvalifikációt. Az ellenfél pedig az olasz Asiago lesz.



Steinbach Black Wings Linz – Hydro Fehérvár AV19 4-2 (1-1, 3-1, 0-0)

Linz, 2673 néző. V.: Fichtner, Nikolic, Bedynek, Bärnthaler.

Linz: Höneckl – Roe (1), Schumnig , Lebler, Haga (1), Gaffal – Schnetzer (1), Todd (1), Romig, Knott 1, St-Amant – Wolf, Murphy, Kristler 2, Stuart (1), Brucker 1 –Lindner, Mitsch, Pusnik (1), Bretschneider. Vezetőedző: Phil Lukas.

AV19: Roy – Vokla, Campbell (1), Erdély, Hári, Kuralt – Fournier, Donaghey, Leclerc, Bartalis, Petan – Stipsicz 1, Nilsson, Sarauer, Findlay, Terbócs – Csollák, Rétfalvi, Magosi (1), Németh, Mihály 1 (1). Vezetőedző: Kevin Constantine.

Kiállítások: 2, ill. 6 perc.

Kapura lövések: 27-26.