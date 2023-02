A fedett pályás viadalok megszokott helyszínén, Budapesten sorakoztak az ország legjobb utánpótláskorú atlétái. Az U18-as és U20-as országos bajnokság volt a legfontosabb téli versenyprogram a fehérvári fiatalok számára is. Az arakosok szépen termeltek.

Kerék Patrik ranglista-vezetőként indult hármas- és magasugrásban is. A papírformát magabiztosan érvényesítette Tölgyesi Előd válogatott ugrója. Hármasugrásban a legkisebb ugrásával is nyert volna, végül hatodikra 14,15 méteres egyéni csúccsal diadalmaskodott. Fölénye magasugrásban is kidomborodott. Az általa választott kezdőmagasság teljesítését követően egyedül maradt versenyben és jutott el 197 centiméterig, amivel tizennyolc centivel verte a második helyezettet. Ugyanebben a számban Ágoston Illés a 7., Ferencz Barnabás a 10. lett.

Kerék Patrik (középen) és Trenka Ádám (jobbra) a hármasugrás eredményhirdetését követően

Forrás: ARAK/Ambrus László

Trenka Ádám három alkalommal is dobogóra állhatott. A 60 méteres síkfutás döntőjébe futamgyőztesként került, ahol 7,06 másodperces egyéni csúccsal a második helyen ért célba. A távolugrásban is jeleskedő tehetség az utolsó sorozatig az élen állt, de végül itt is ezüstérmes lett. A hármasugrásban edzőtársával - Kerék Patrikkal - együtt állhatott a dobogóra, Trenka itt bronzéremmel gazdagodott.

Trenka Ádám homokba ért

Fotós: László Ambrus / Forrás: ARAK

Az ARAK harmadik bajnoki címét az U20-as nők 4x200-as váltója szállította. A Szabó Gréta, Tárkányi Abigél, Bodnár Lili, Ritter Lola kvartett, a rajttól a célig vezetett, így kétség sem fért a győzelmükhöz. Az U20-asok 60 méteres síkfutásában 7,93-al bronzérmet nyert Mészáros Luca, de a sérülése miatt a váltófutásra már nem került bevethető állapotba.

A bajnok 4x200-as váltó edzőikkel, Varga Tamással (balra) és Tölgyesi Előddel

Fotós: László Ambrus / Forrás: ARAK

Az U18-asok sprintfutásának döntőjében is fehérvári bronzérem született Langmár Kata révén. Nagy egyéni csúccsal, 7,82 másodperccel végzett a harmadik helyen.

Az ARAK negyedik bronzérmét az ifjúsági fiúk 4x200 méteres staféta zsebelte be. A Tatai Bulcsú, Varga Botond, Ferencz Barnabás és Ódor Balázs alkotta váltó robogott be a harmadik helyre.

Egyéni csúccsal zárt Ritter Lola 400-on és 200-on, mindkétszer negyedik lett.

A junior fiúk Czéh Tamás, Tatai Zalán, Kovács Kristóf, Blaumann Marcell alkotta váltója ugyancsak negyedik lett.

Szabó Gréta miután a döntőbe verekedte magát 60 méteren, és lett nyolcadik, távolugrásban kiélezett küzdelemben a hatodik pozícióban zárt. Langmár Kata a fiatalabbaknál szintén hatodik távolugrásban, hármasugrásban hetedik lett. A nők 400 méteres távján Tárkányi Abigél hatodik. Bodnár Lili pedig a kilencedik pozícióban végzett.

60 gáton két fehérvári is döntőzött, Antal Hanga egyéni csúccsal zárt az 5., Bodnár Lili a 8. pozícióban. A 60-as döntők arakos túlsúlyt hoztak, az ifiknél Tatai Bulcsú 7., Ódor Balázs a B döntőben 2., míg a junioroknál Czéh Tamás 7., Tatai Zalán a B döntőben 6. helyen végzett. 200 méteren ők a 13. és a 20. helyezettként zártak. Távolugrásban Ódor Balázs a 8., ugyanitt Tatai Bulcsú a 12. lett. Nyakas Veronika 400-on 10. helyezést ért el, Balogh Lilla távolugrásban, Tárkányi Abigél 200 méteren egyaránt a 13. helyen zárt.