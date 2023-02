Olaszország – Magyarország 3-0 (1-0, 1-0, 1-0)

Olaszország: Vallini – Larkin, Miglioranzi, Zanetti, Morini, I. Deluca – Pietroniro (1), Spornberger 2, Tedesco (1), Hannoun (1), Marchetti – Gios, March, Frank, S. Deluca (1), Mantinger – Ginnetti, Soracreppa, Felicetti, Schiavone, McNally 1 (1). Vezetőedző: Mike Keenan.

Magyarország: Horváth D. – Szabó D., Stipsicz, Galló, Hári, Erdély – Garát, Kiss R., Mihály, Németh, Ambrus – Falus, Tóth G., Kóger, Horváth B., Vértes – Hadobás, Szabó B. Sárpátki, Páterka, Vincze. Vezetőedző: Kevin Constantine.

Kiállítások: 8, ill. 4 perc.

Kapura lövések: 28-42.

A tornát nagyszerű teljesítménnyel kezdte Kevin Constantine alakulata. A mieink Dél-Korea ellen játszottak először Olaszországban, és már az első harmadban kettőt vágott az ázsiai csapatnak. A folytatásban ugyan sikerült szépítenie a koreaiaknak, de a magyar győzelem nem forgott veszélyben, 4-1-es siker lett a találkozó vége. A négy gólból három fehérvári játékoshoz fűződött, Mihály Ákos, Bartalis István és Stipsicz Bence is betalált.

A fehérvári gólokra az olaszok ellen is minden esély adott volt, hiszen Hári János, Erdély Csanád, Ambrus Gergő, Németh Kristóf, Mihály Ákos, Vértes Nátán, Stipsicz Bence is a keretben volt, a kaput pedig Horváth Dominik védte.

Marchetti helyzetével kezdődött el a találkozó, majd emberelőnybe került Olaszország. Öt a négy ellen pedig meg is szerezték a vezetést a hazaiak, Sportberger távoli lövésénél takartak jól a társak Horváth előtt, aki semmit nem látott a kísérletből, 1-0. Kellett Magyarországnak jó néhány perc, mire felvette a találkozó ritmusát. Öt perccel a játékrész vége előtt szépen felállt emberelőnyben a magyar válogatott, de Stipsicz és Galló lehetősége is kimaradt. Az utolsó percben Tóth tört kapura, de Vallini védett.

A középső harmad olasz lehetőséggel kezdődött, majd négy a négy ellen először egy nagy magyar helyzet, majd Hannoun hagyott ki ziccert. Pörgött a játék, nagy tempót diktáltak a csapatok. Hét perc elteltével Spornberger újabb bombája akadt be, 2-0. A túloldalon Horváth Bálint emelt fölé egy kipattanót.

A harmadik játékrészt aktívan kezdte a magyar válogatott, záporoztak a lövések Vallini kapujára, de a hálóőr állta a sarat. A harmad feléhez közeledve emberelőnybe kerültek a mieink, de nem sikerült megtörni a jeget. A harmad második felében egyre jobban kinyílt a válogatott, az olaszok több alkalommal is meg tudtak ugrani ziccerben, de Horváth védeni tudott. A legvégén levitte kapusát Kevin Constantine, de ebből Olaszország lőtt gólt McNally révén, 3-0.