Az értekezlet keretein belül kerül megrendezésre a Téli Műfüves Bajnokság díjátadója, valamint az új pályarendszabály molinókat is megkapják a csapatok képviselői. Ezen kívül a program keretein belül a mérkőzések megrendezésével kapcsolatos rendezői feladatokról is tájékoztatót tartanak a szervezők, ezért kérik, hogy a főrendezők is képviseljék magukat.

Az értekezletet február 21-én, kedden 17 órakor az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karán rendezik (Székesfehérvár Budai u. 45., „A” 008-as terem).



Parkolás: ingyenes lehetőség az Interspar parkólóban.