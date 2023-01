Fáradt arcokkal teli busz parkolt szombat reggel kilenc óra tájt a Raktár utcában, a hazaút a román határon álló sor miatt majdnem három órával hosszabb lett a tervezetnél. A játékosok egy gyors mobilizáló tréning után megkapták az egész hétvégét pihenőnek. Van mit kialudni, hiszen a FEHA19 felnőtt csapata öt nap alatt utazással együtt három mérkőzést játszott Erdélyben. A fehérvári fiatalok először a Gyergyó ellen léptek jégre, Anatoli Bogdanov együttese két pár perces rövidzárlat következtében a második harmad végén elveszítette az esélyét a pontszerzésre, pedig az eredmény volt közben 3-2 is a hazai szemszögéből. Egy pihenőnap után következett a Csíkszereda elleni mérkőzés, ahol a túra talán legjobb játékát mutatták be a kék-fehérek. Azonban néhány szerencsétlenül pattant korong – két alkalommal is fehérvári játékosról ment be a pakk – miatt a szoros eredmény és a pontszerzési esély a harmadik harmadra elszállt, 6-1-re nyert a Sportklub. A túra utolsó állomásán Brassóban jó lendülettel kezdett a Fehérvár, ám az első bekapott gól kicsit megtörte az együttest, amely végül sima, 6-0-ás vereséget szenvedett.

– Az első harmadban szerencsétlen hibát vétettünk majd a másodikban túl sok gyermeteg hibát követtünk el, de összességében nézve, ha nem lövünk gólt, lehetetlen megnyerni egy jégkorong mérkőzést. Elégedetlen vagyok az erdélyi túránkkal. Tudom, ennél többre vagyunk képesek, vannak új érkezőink is, akiknek időre lesz szükségük a beilleszkedéshez, de hinnünk kell benne, hogy a nap egyszer majd ránk süt – mondta Anatoli Bodanov a Brassó elleni mérkőzés után.