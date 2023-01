Az valószínűnek tűnt, hogy a kék-fehérek másodjára nem nyernek közel hetven pontos különbséggel, mint tették október elején, a Gáz utcában, a második bajnoki fordulóban 106-39 állt a táblán a lefújáskor a Gáz utcai csarnokunkban. Természetesen a szombat esti derbin is sikerre készültek, amit meg is szereztek Matthias Zollner tanítványai. Húsz percig szoros volt, az első negyedet 21-18-ra nyerték a látogatók, aztán a hazaiak voltak kicsivel jobbak, félidőben 38-38 állt a táblán, ami meg is felelt a játék képének. A harmadik etapot nagyszerűen kezdte az Alba, állva hagyták a vendéglátókat, húsz ponttal megléptek, végül meggyőző, 83-66-os sikert arattak.

Simon Petrov, a hazaiak szlovén trénere szerint a gyatra második félidő okozta a vesztüket.

- Szeretném megköszönni a nagyszerű szurkolóinknak a fantasztikus hangulatot, végig buzdították a csapatot. Nem titkolom, többet vártam a csapattól, szerintem ez a mérkőzés remek lehetőség volt a bizonyításra. Az első húsz percben jól játszottunk, azonban a második félidőnk szörnyű volt, azt hiszem nem álltunk készen erre az agresszivitásra. Szeretnék elnézést kérni a gyenge teljesítményünk miatt, próbálunk javítani a következő mérkőzésen, Budapesten.

A fehérváriak szakvezetője, Matthias Zollner érthetően nagyságrendekkel jobb hangulatban értékelte az összecsapást.

- Nehéz meccsre számítottam, ugyanis a szezon elején nagyszerű győzelmet arattunk otthon az OSE ellen az Alba Regia Sportcsarnokba, biztos voltam abban, hogy az oroszlányiak hazai pályán vissza szeretnének vágni, extrát akarnak nyújtani ellenünk. Úgy készültünk, hogy negyven percen keresztül koncentrálunk. Boldog vagyok és büszke a második félidőben nyújtott teljesítményünkre. Nagyon jól kosárlabdáztunk a harmadik negyedben, ezzel nyertük meg a mérkőzést.

Mucza Tamás, az oroszlánok fiatalja nagyszerűen játszott, 15/6 pontot jegyzett.

- Az első két negyedben, védekezésben meg tudtuk csinálni, amit gyakoroltunk egész héten, az első félidő rendben volt. A harmadik negyedben nagyon enerváltan kezdtünk, védekezésben és támadásban, sajnos az egész meccsen támadásban nem teljesítettünk megfelelően, ezen úszott el a mérkőzés.

Takács Milán, az Alba saját nevelésű hátvédje szerint teljesen megérdemelt sikert arattak.

- Miután idei szezonban nincs középszakasz, minden meccs fontos, úgy gondolom, hogy nagyon fontos siker volt számunkra, hiszen az Oroszlány hazai pályán nagyon erős és több top csapatot is el tudtak kapni az idényben. Végig jó ritmusban játszottunk, az első félidő egál volt, viszont a harmadik negyedre jól jöttünk ki, kiváló ritmusban játszottunk. Ennek köszönhetően egyre nagyobb előnyre tettünk szert, a különbséget a meccs végéig megőriztünk. Várom a hasonló folytatást.