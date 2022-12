Dunaújváros Futsal - 2F-Bau Tolna-Mözs 13-2 (6-1)

Vezette: Karsai Roland – Blum Dániel – Vass-Vámosi Vanda

Dunaújváros Futsal: Cseresnyés – Ivacs 2, Kovács K., Csányi 2, Németh T. 2. Csere: Bán (kapus), Fekete 1, Villám 1, Dobrovitz, Varga M. 1, Perjési 1, Godslove 3, Paget, Tóth Á. Vezetőedző: Tóth Árpád.

2F-Bau Tolna-Mözs: Merkl – Ágics, Gödör 1, Keszthelyi, Sára 1. Csere: Schrenk, Cseh, Fazekas.

A legutóbbi öt mérkőzéséből négyet elveszített a Dunaújváros Futsal, amely a tabellán a kilencedik helyét foglalta el a tizenkét csapatos mezőnyben. Ráadásul a forduló előtt előnye pontosan egy győzelemnyi, mindössze három pont volt az őket üldöző Hidegkúti SC-vel szemben. Nem vitás, hogy a piros-fehéreknek a a helyzetkihasználás okozta legnagyobb problémát a korábbi összecsapásokon.

Arra vártak a csapat szimpatizánsai, hogy mikor fordul meg ez a tendencia, mikor javíthatnak ezen, Tóth árpád vezetőedző tanítványai. Minden kétséget kizáróan erre a sereghajtó 2F-BauTolna-Mözs elleni kiváló alkalmat adott.

Más kérdés, hogy hidegzuhanyként hatott, hogy már a 3. percben előnyhöz jutott a vendégcsapat Gödör Milán találatával, ám szerencsére gyorsan túltette magát ezen a Dunaújváros, és két percen belül háromgólos előnyt kovácsolt Villám Balázs, Egejuru Godslove Ukwuoma, valamint Németh Tamás góljaival, 3-1. A házigazdák a félidő hátralevő részében is nyomás alatt tartották ellenfelüket, nem vettek vissza, és újabb három góllal terhelték meg Merkl Dániel hálóját, és megnyugtató előnnyel mehettek pihenőre.

A szünet után mindössze két percet kellett várni az újabb hazai találatokra, a 22. percben kétszer is eredményesek voltak Csányi Dávid és Ivacs Gábor révén. Egy perccel később Ivacs pedig duplázott, majd a 26. percben Varga Milán már a tizedik újvárosi gólt is belőtte, 10-1. Ezeken még háromszor mattolták a vendégek hálóőrét, sorrendben Perjési Viktor, Godslove és Csányi. Bár a tolnai gárda becsülettel harcolt, de a szépítésükre csupán egy perccel a találkozó befejezése előtt került sor, Sára Patrik góljával.

A Dunaújváros Futsal legközelebb december 12-én, 20:30-tól a jelenleg a harmadik helyen tanyázó Mad Dogs vendége lesz az érdi Treff Sportcsarnokban.